Пральня у квартирі та будинку: де її облаштувати та що врахувати

2 лютого 2021 , 15:19
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Пральня у квартирах і будинках зустрічається все частіше, адже це – зручно і практично.

Джерело: інстаграм Поліни Ільяшенко

Як організувати пральню і які нюанси слід врахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко.

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Пральня. Ну, діліться, хотіли б собі такий окремий хозблок? Якщо дуже хочеться, то обов'язково потрібно собі дозволити таку маленьку радість. Тим більше, що це дуже практично, дуже зручно і не складно в реалізації, – зазначила Ільяшенко.

Де облаштувати пральню

  • Вибираючи місце для пральні, слід врахувати, що поруч має бути водопровід і каналізаційний стояк.
  • Якщо місце обмежене, можна зайняти комору, один з санвузлів або виділити частину холу.
  • Ще один варіант – облаштувати пральню в ніші за дверима або всередині вбудованої шафи.

Пральню можна облаштувати на невеликій площі​ / Фото pinterest

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Що має бути у пральні

  1. Пральна машина. Її розмір необхідно підбирати, виходячи з особистих потреб і площі приміщення.
  2. Сушильна машина – відмінний варіант, якщо у вас немає балкона, або ви не хочете використовувати його під речі. Є моделі, які можна встановлювати зверху на пральну машину. Це допоможе заощадити простір.
  3. Місце для зберігання. Побутову хімію, техніку, весь господарський інвентар та ін. десь потрібно розміщувати. Продумайте пенал або шафу, щоб заховати все необхідне.
  4. Раковина – зручний предмет для пральні, коли потрібно щось запрати або вивести складні плями.
  5. Розкладна сушка або рушникосушарка. Ці предмети також не будуть зайвими, не дивлячись на наявність сушильної машини. Наприклад, вони знадобляться для натільної білизни, яку часто перуть вручну.
  6. Прасувальна дошка. Є вбудовані у шафу моделі, звичайні і настінні. Розгляньте той варіант, який вам підходить найбільше.
  7. Інші корисності. Маленький телевізор або місце для планшета / ноутбука не будуть зайвими, якщо у вас достатньо місця у приміщенні. Подібні девайси допоможуть скоротати час, наприклад, під час прасування речей.