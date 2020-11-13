Вибираючи стиль для майбутньої вітальні, необхідно враховувати, що у кожного з них є свої особливості та нюанси.

У чому відмінності скандинавського стилю і сучасної класики в вітальні, розповідає inmyroom. Читайте Як змінити вітальню за допомогою декору: ефектні лайфхаки Вітальня у скандинавському стилі Меблі Диван сірого кольору

Крісло на дерев'яних ніжках

Невеликий журнальний столик Скандинавський стиль дозволяє житлу виглядати вільно / Фото inmyroom Декор Мінімалістичні світильники

живі рослини

Декоративні фігури Текстиль Стильний світлий килим з абстракцією

Різнобарвні декоративні подушки Легкі і приємні відтінки роблять приміщення просторим​ / Фото inmyroom Цікаво Як зробити унікальний дизайн інтер'єру за допомогою фарби: фото Сучасна класика в інтер'єрі вітальні Меблі Диван

Крісло з велюрової оббивкою

Журнальні столики з мармуровими стільницями Декор Картина на полотні

Оригінальні настільні лампи

Скляні вази Текстиль Оксамитові або велюрові подушки

В'язаний плед

Штори блекаут Сучасна класика в інтер'єрі виглядає стильно і дорого​ / Фото inmyroom