Приклади оформлення вітальні в 2 різних стилях: що потрібно врахувати
Вибираючи стиль для майбутньої вітальні, необхідно враховувати, що у кожного з них є свої особливості та нюанси.
У чому відмінності скандинавського стилю і сучасної класики в вітальні, розповідає inmyroom.
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Вітальня у скандинавському стилі
Меблі
- Диван сірого кольору
- Крісло на дерев'яних ніжках
- Невеликий журнальний столик
Скандинавський стиль дозволяє житлу виглядати вільно / Фото inmyroom
Декор
- Мінімалістичні світильники
- живі рослини
- Декоративні фігури
Текстиль
- Стильний світлий килим з абстракцією
- Різнобарвні декоративні подушки
Легкі і приємні відтінки роблять приміщення просторим / Фото inmyroom
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Сучасна класика в інтер'єрі вітальні
Меблі
- Диван
- Крісло з велюрової оббивкою
- Журнальні столики з мармуровими стільницями
Декор
- Картина на полотні
- Оригінальні настільні лампи
- Скляні вази
Текстиль
- Оксамитові або велюрові подушки
- В'язаний плед
- Штори блекаут
Сучасна класика в інтер'єрі виглядає стильно і дорого / Фото inmyroom
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