Выбирая стиль для будущей гостиной, необходимо учитывать, что у каждого из них есть свои особенности и нюансы.

В чем отличия скандинавского стиля и современной классики в гостиной, рассказывает inmyroom. Читайте Как изменить гостиную с помощью декора: эффектные лайфхаки Гостиная в скандинавском стиле Мебель Диван серого цвета

Кресло на деревянных ножках

Небольшой журнальный столик Скандинавский стиль позволяет жилью выглядеть свободно / Фото inmyroom Декор Минималистичные светильники

Живые растения

Декоративные фигуры Текстиль Стильный светлый ковер с абстракцией

Разноцветные декоративные подушки Легкие и приятные оттенки делают помещение просторным / Фото inmyroom Интересно Как сделать уникальный дизайн интерьера с помощью краски: фото Современная классика в интерьере гостиной Мебель Диван

Кресло с велюровой обивкой

Журнальные столики с мраморными столешницами Декор Картина на холсте

Оригинальные настольные лампы

Стеклянные вазы Текстиль Бархатные или велюровые подушки

Вязаный плед

Шторы блэкаут Современная классика в интерьере выглядит стильно и дорого / Фото inmyroom