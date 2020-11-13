Примеры оформления гостиной в 2 разных стилях: что нужно учесть
Выбирая стиль для будущей гостиной, необходимо учитывать, что у каждого из них есть свои особенности и нюансы.
В чем отличия скандинавского стиля и современной классики в гостиной, рассказывает inmyroom.
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Гостиная в скандинавском стиле
Мебель
- Диван серого цвета
- Кресло на деревянных ножках
- Небольшой журнальный столик
Скандинавский стиль позволяет жилью выглядеть свободно / Фото inmyroom
Декор
- Минималистичные светильники
- Живые растения
- Декоративные фигуры
Текстиль
- Стильный светлый ковер с абстракцией
- Разноцветные декоративные подушки
Легкие и приятные оттенки делают помещение просторным / Фото inmyroom
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Современная классика в интерьере гостиной
Мебель
- Диван
- Кресло с велюровой обивкой
- Журнальные столики с мраморными столешницами
Декор
- Картина на холсте
- Оригинальные настольные лампы
- Стеклянные вазы
Текстиль
- Бархатные или велюровые подушки
- Вязаный плед
- Шторы блэкаут
Современная классика в интерьере выглядит стильно и дорого / Фото inmyroom
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