Правильне облаштування спальні: про що не можна забувати
У спальні важливо створити не тільки потрібну атмосферу, а й використовувати різні сценарії освітлення і правильний декор.
Джерело:Інстаграм Yaranga Interior Design
Що слід врахувати при плануванні спальні – розповіли дизайнери інтер'єру з Yaranga Interior Design.
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Як правильно спланувати спальню
- Ліжко – головний герой спальні. Його необхідно розташувати так, щоб бачити, хто входить у кімнату. Двері можуть знаходитися напроти або збоку ліжка.
- Якщо узголів'я ліжка знаходиться біля вікна – використовуйте віконниці або штори-блекаут. Це додасть відчуття стабільності і захищеності.
- Уникайте люстр, картин, полиць і інших великих предметів над головою – це дозволить відчувати себе у безпеці.
- Проходи навколо ліжка повинні бути не менше 70 сантиметрів. Якщо у кімнаті є шафа або туалетний столик – відступ повинен становити не менше 1 метра.
- У спальні має бути неяскраве розсіяне загальне освітлення. Біля ліжка слід передбачити світильники.
Освітлення – один з найважливіших моментів у спальні / Фото pinterest
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- Якщо у кімнаті є туалетний столик, біля нього має бути спеціальне робоче світло з двох сторін.
- Декорувати у спальні потрібно дві фокусних точки – вид на ліжко і вид з ліжка.
- Для того щоб створити індивідуальність у спальні – використовуйте різні меблі.
- Якщо ви погано засинаєте, у спальні важливо створити спокійну і розслаблюючу атмосферу – уникайте яскравих кольорів, контрастів і дратівливих нюансів.
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