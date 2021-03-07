У спальні важливо створити не тільки потрібну атмосферу, а й використовувати різні сценарії освітлення і правильний декор.

Що слід врахувати при плануванні спальні – розповіли дизайнери інтер'єру з Yaranga Interior Design. Читайте Як облаштувати маленьку квартиру: 5 дизайнерських фішок Як правильно спланувати спальню Ліжко – головний герой спальні. Його необхідно розташувати так, щоб бачити, хто входить у кімнату. Двері можуть знаходитися напроти або збоку ліжка.

Його необхідно розташувати так, щоб бачити, хто входить у кімнату. Двері можуть знаходитися напроти або збоку ліжка. Якщо узголів'я ліжка знаходиться біля вікна – використовуйте віконниці або штори-блекаут. Це додасть відчуття стабільності і захищеності.

Уникайте люстр, картин, полиць і інших великих предметів над головою – це дозволить відчувати себе у безпеці.

Проходи навколо ліжка повинні бути не менше 70 сантиметрів. Якщо у кімнаті є шафа або туалетний столик – відступ повинен становити не менше 1 метра.

У спальні має бути неяскраве розсіяне загальне освітлення. Біля ліжка слід передбачити світильники. Освітлення – один з найважливіших моментів у спальні / Фото pinterest Цікаво Трендова кухня без верхніх шаф: кому підійде це рішення Якщо у кімнаті є туалетний столик, біля нього має бути спеціальне робоче світло з двох сторін.

з двох сторін. Декорувати у спальні потрібно дві фокусних точки – вид на ліжко і вид з ліжка.

– вид на ліжко і вид з ліжка. Для того щоб створити індивідуальність у спальні – використовуйте різні меблі.

Якщо ви погано засинаєте, у спальні важливо створити спокійну і розслаблюючу атмосферу – уникайте яскравих кольорів, контрастів і дратівливих нюансів. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Дизайн Интерьеров (@yaranga_design)