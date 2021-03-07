В спальне важно создать не только нужную атмосферу, но и использовать разные сценарии освещения и правильный декор.

Что следует учесть при планировании спальни – рассказали дизайнеры интерьера из Yaranga Interior Design. Читайте Как обустроить маленькую квартиру: 5 дизайнерских фишек Как правильно спланировать спальню Кровать – главный герой спальни . Ее необходимо расположить так, чтобы видеть, кто входит в комнату. Дверь может находиться напротив или сбоку кровати.

. Ее необходимо расположить так, чтобы видеть, кто входит в комнату. Дверь может находиться напротив или сбоку кровати. Если изголовье кровати находится возле окна – используйте ставни или шторы-блэкаут . Это придаст ощущения стабильности и защищенности.

. Это придаст ощущения стабильности и защищенности. Избегайте люстр, картин, полок и прочих крупных предметов над головой – это позволит чувствовать себя в безопасности.

Проходы вокруг кровати должны быть не менее 70 сантиметров. Если в комнате есть шкаф или туалетный столик – отступ должен составлять не менее 1 метра.

должны быть не менее 70 сантиметров. Если в комнате есть шкаф или туалетный столик – отступ должен составлять не менее 1 метра. В спальне должно быть неяркое рассеянное общее освещение. Возле кровати следует предусмотреть светильники. Освещение – один из важнейших моментов в спальне / Фото pinterest Интересно Трендовая кухня без верхних шкафов: кому подойдет это решение Если в комнате есть туалетный столик, возле него должен быть специальный рабочий свет с двух сторон.

с двух сторон. Декорировать в спальне нужно две фокусных точки – вид на кровать и вид с кровати.

– вид на кровать и вид с кровати. Для того чтобы создать индивидуальность в спальне – используйте разную мебель.

Если вы плохо засыпаете, в спальне важно создать спокойную и расслабляющую атмосферу – избегайте ярких цветов, контрастов и раздражающих нюансов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Дизайн Интерьеров (@yaranga_design)