Правильное обустройство спальни: о чем нельзя забывать
В спальне важно создать не только нужную атмосферу, но и использовать разные сценарии освещения и правильный декор.
Источник:Инстаграм Yaranga Interior Design
Что следует учесть при планировании спальни – рассказали дизайнеры интерьера из Yaranga Interior Design.
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Как правильно спланировать спальню
- Кровать – главный герой спальни. Ее необходимо расположить так, чтобы видеть, кто входит в комнату. Дверь может находиться напротив или сбоку кровати.
- Если изголовье кровати находится возле окна – используйте ставни или шторы-блэкаут. Это придаст ощущения стабильности и защищенности.
- Избегайте люстр, картин, полок и прочих крупных предметов над головой – это позволит чувствовать себя в безопасности.
- Проходы вокруг кровати должны быть не менее 70 сантиметров. Если в комнате есть шкаф или туалетный столик – отступ должен составлять не менее 1 метра.
- В спальне должно быть неяркое рассеянное общее освещение. Возле кровати следует предусмотреть светильники.
Освещение – один из важнейших моментов в спальне / Фото pinterest
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- Если в комнате есть туалетный столик, возле него должен быть специальный рабочий свет с двух сторон.
- Декорировать в спальне нужно две фокусных точки – вид на кровать и вид с кровати.
- Для того чтобы создать индивидуальность в спальне – используйте разную мебель.
- Если вы плохо засыпаете, в спальне важно создать спокойную и расслабляющую атмосферу – избегайте ярких цветов, контрастов и раздражающих нюансов.
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