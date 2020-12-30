Всі, хто стикається з ремонтом в кухні, чув про існування правила трикутника у цьому приміщенні.

Що це таке і чому так важливо його дотримуватися, розповіла дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль у своєму Instagram.

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Розташування трьох основних зон приготування на кухні називається "правилом трикутника". Його складові: зона холодильника (холодна зона), зона мийки (мокра зона) і зона плити (гаряча зона), – зазначила Коваль.

Навіщо потрібен "трикутник"

У кухні правило трикутника необхідно для того, щоб у процесі приготування їжі господині не потрібно було находжувати зайву дистанцію. Існує чітка послідовність зон, якої потрібно дотримуватися. Спочатку – холодильник з продуктами, потім мийка і зона оброблення, в кінці – плита і приготування.

Кухню можна зробити зручною за допомогою простого правила / Фото fly-mama

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Якщо ці зони на кухні розташовані неправильно або далеко одна від одної, господиня може "намотувати" кілометри по своїй кухні, навіть якщо вона відносно невелика. Правильно побудований маршрут мінімізує пересування між трьома основними зонами і робить домашні клопоти набагато легшими, – додала Ксенія Коваль.

Зони повинні розміщуватися правильно / Фото design-homes