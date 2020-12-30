Все, кто сталкивается с ремонтом в кухне, слышал о существовании правила треугольника в этом помещении.

Что это такое и почему так важно его придерживаться, рассказала дизайнер интерьера Ксения Коваль в своем Instagram.

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Расположение трех основных зон приготовления на кухне называется "правилом треугольника". Его составляющие: зона холодильника (холодная зона), зона мойки (мокрая зона) и зона плиты (горячая зона), – отметила Коваль.

Зачем нужен "треугольник"

В кухне правило треугольника необходимо для того, чтобы в процессе приготовления еды хозяйке не нужно было нахаживать лишнюю дистанцию. Существует четкая последовательность зон, которой нужно придерживаться. Сначала – холодильник с продуктами, потом мойка и зона разделки, в конце – плита и готовка.

Кухню можно сделать удобной с помощью простого правила / Фото fly-mama

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Если эти зоны на кухне расположены неправильно или далеко друг от друга, хозяйка может "наматывать" километры по своей кухне, даже если она относительно небольшая. Правильно построенный маршрут минимизирует передвижение между тремя основными зонами и делает домашние хлопоты гораздо легче, – добавила Ксения Коваль.

Зоны должны размещаться правильно / Фото design-homes