Приховане підсвічування – досить популярний дизайнерський прийом, який дозволяє створити особливу атмосферу у приміщенні, а в деяких місцях грає функціональну роль.

Які помилки трапляються під час встановлення прихованого підсвічування, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дворжанська у своєму Instagram.

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Знаєте, чому воно (підсвічування – ред.) називається прихованим? Правильно! Тому, що саме джерело (стрічка) не повинно бути видно нашому оку. Тільки світло і тільки ефекти від цього світла, – зазначила Дворжанська.

Вона наголосила, що помилки роблять навіть професіонали.

Приховане підсвічування: які помилки трапляються

Комбінація – підсвічування + глянцева плитка . За словами Дворжанської, це небезпечний прийом, оскільки джерело світла буде видно у відображенні.

. За словами Дворжанської, це небезпечний прийом, оскільки джерело світла буде видно у відображенні. Відсутність розсіювача – серйозний промах, адже так ви зможете бачити усі маленькі лампочки.

– серйозний промах, адже так ви зможете бачити усі маленькі лампочки. Деякі приклеюють стрічку на двосторонній скотч – це призводить до швидкого виходу з ладу через перегрів. За словами Дворжанської, профіль грає роль тепловідведення.

– це призводить до швидкого виходу з ладу через перегрів. За словами Дворжанської, профіль грає роль тепловідведення. Часто можна зустріти смуги світла у стіні з переходом на стелю. Таке світло не можна назвати прихованим. Крім того, потрібно врахувати, що при дуже високій потужності він може сліпити. Краще, якщо таке джерело буде додатковим, а не основним.

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Дизайнерські прийоми з прихованим підсвічуванням від Дворжанської

Підсвічування під ліжком. Датчик руху включить включить їїйого у нічний час, коли вам потрібно встати. Підсвічування штори дозволить створити гарний романтичний ефект. Підсвічування полиць. Воно може бути вертикальним або горизонтальним. Підсвічування штанги в гардеробі дозволить підсвітити речі на вішалках. Підсвічування в плінтусі виглядає дуже ефектно. Крім того, його можна пов'язати з підсвічуванням у цоколі кухні. Підсвічування в поручні сходів. Цей прийом не тільки зробить пересування по сходами безпечним, але й красиво виглядає. Підсвічування дзеркала – декоративний прийом, який додасть тепла і затишку інтер'єру. Підсвічування робочої поверхні кухні – найпоширеніше рішення, яке використовується майже у кожній квартирі і будинку. Підсвічування по периметру кімнати (встановлюється у відступі стелі від стін). Світловий портал (ефектно виглядає над душовою кабіною).

Приховане підсвічування створить романтичну атмосферу / Фото foksland