Приховане підсвічування в інтер'єрі: названі популярні помилки
Приховане підсвічування – досить популярний дизайнерський прийом, який дозволяє створити особливу атмосферу у приміщенні, а в деяких місцях грає функціональну роль.
Які помилки трапляються під час встановлення прихованого підсвічування, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дворжанська у своєму Instagram.
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Знаєте, чому воно (підсвічування – ред.) називається прихованим? Правильно! Тому, що саме джерело (стрічка) не повинно бути видно нашому оку. Тільки світло і тільки ефекти від цього світла, – зазначила Дворжанська.
Вона наголосила, що помилки роблять навіть професіонали.
Приховане підсвічування: які помилки трапляються
- Комбінація – підсвічування + глянцева плитка. За словами Дворжанської, це небезпечний прийом, оскільки джерело світла буде видно у відображенні.
- Відсутність розсіювача – серйозний промах, адже так ви зможете бачити усі маленькі лампочки.
- Деякі приклеюють стрічку на двосторонній скотч – це призводить до швидкого виходу з ладу через перегрів. За словами Дворжанської, профіль грає роль тепловідведення.
- Часто можна зустріти смуги світла у стіні з переходом на стелю. Таке світло не можна назвати прихованим. Крім того, потрібно врахувати, що при дуже високій потужності він може сліпити. Краще, якщо таке джерело буде додатковим, а не основним.
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Дизайнерські прийоми з прихованим підсвічуванням від Дворжанської
- Підсвічування під ліжком. Датчик руху включить включить їїйого у нічний час, коли вам потрібно встати.
- Підсвічування штори дозволить створити гарний романтичний ефект.
- Підсвічування полиць. Воно може бути вертикальним або горизонтальним.
- Підсвічування штанги в гардеробі дозволить підсвітити речі на вішалках.
- Підсвічування в плінтусі виглядає дуже ефектно. Крім того, його можна пов'язати з підсвічуванням у цоколі кухні.
- Підсвічування в поручні сходів. Цей прийом не тільки зробить пересування по сходами безпечним, але й красиво виглядає.
- Підсвічування дзеркала – декоративний прийом, який додасть тепла і затишку інтер'єру.
- Підсвічування робочої поверхні кухні – найпоширеніше рішення, яке використовується майже у кожній квартирі і будинку.
- Підсвічування по периметру кімнати (встановлюється у відступі стелі від стін).
- Світловий портал (ефектно виглядає над душовою кабіною).
Приховане підсвічування створить романтичну атмосферу / Фото foksland
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