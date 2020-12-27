Скрытая подсветка – достаточно популярный дизайнерский прием, который позволяет создать особую атмосферу в помещении, а в некоторых местах играет функциональную роль.

Какие ошибки совершаются в установке скрытой подсветки, рассказала дизайнер интерьера Виктория Дворжанская в своем Instagram.

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Знаете, почему она (подсветка – ред.) называется скрытой? Правильно! Потому, что сам источник (лента) не должен быть виден нашему глазу. Только свет и только эффекты от этого света, – отметила Дворжанская.

Она подчеркнула, что ошибки совершают даже профессионалы.

Скрытая подсветка: какие ошибки совершаются

Комбинация – подсветка + глянцевая плитка . По словам Дворжанской, это опасный прием, так как источник света будет виден в отражении.

. По словам Дворжанской, это опасный прием, так как источник света будет виден в отражении. Отсутствие рассеивателя – серьезный промах, ведь так вы сможете видеть все маленькие лампочки.

– серьезный промах, ведь так вы сможете видеть все маленькие лампочки. Некоторые приклеивают ленту на двусторонний скотч – это приводит к быстрому выходу из строя из-за перегрева. По словам Дворжанской, профиль играет роль теплоотвода.

из-за перегрева. По словам Дворжанской, профиль играет роль теплоотвода. Часто можно встретить полосы света в стене с переходом на потолок. Такой свет нельзя назвать скрытым. Кроме того, нужно учесть, что при очень высокой мощности он может слепить. Лучше, если такой источник будет дополнительным, а не основным.

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Дизайнерские приемы со скрытой подсветкой от Дворжанской

Подсветка под кроватью. Датчик движения включит включит ее в ночное время, когда вам нужно встать. Подсветка шторы позволит создать красивый романтический эффект. Подсветка полок. Она может быть вертикальной или горизонтальной. Подсветка штанги в гардеробе позволит подсветить вещи на вешалках. Подсветка в плинтусе смотрится очень эффектно. Кроме того, ее можно связать с подсветкой в цоколе кухни. Подсветка в поручне лестнице. Этот прием не только сделает передвижение по ступенькам безопасным, но и красиво выглядит. Подсветка зеркала – декоративный прием, который придаст тепла и уюта интерьеру. Подсветка рабочей поверхности кухни – распространенное решение, который используется почти в каждой квартире и доме. Подсветка по периметру комнаты (устанавливается в отступе потолка от стен). Световой портал (эффектно смотрится над душевой кабиной).

Скрытая подсветка создаст романтическую атмосферу / Фото foksland