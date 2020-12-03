Приховані двері в інтер'єрі: особливості та переваги
Приховані двері останніми роками стали трендом в інтер'єрі квартир і будинків. Їх все частіше хочуть бачити вдома власники, і все частіше використовують у своїх проєктах дизайнери.
Які переваги прихованих дверей в інтер'єрі, пише design_dizart в Instagram.
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Прихований монтаж дверейСучасний спосіб оформити вхід-вихід. За допомогою петель прихованої установки і внутрішнього короба двері здаються невидимими в інтер'єрі.
Приховані двері дозволяють створити відчуття легкості в інтер'єрі. Їх можна створити практично в будь-якому розмірі, вибрати зручну систему відкривання і створити будь-який дизайн, – пише design_dizart.
Приховані двері можуть бути:
- під оздоблення – їх декорують штукатуркою, фарбують або клеять поверх шпалери.
- готове рішення – традиційні двері без дизайну.
Приховані двері візуально збільшують простір / Фото design-homes
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Переваги прихованих дверей в інтер'єрі:
- Можливість приховати додаткові двері (наприклад, в комору)
- Підходять для будь-яких прорізів
- Можна замовити у будь-якому розмірі
- За допомогою оздоблення, двері можуть стати продовженням стіни
- Візуально збільшують простір
- Стильно виглядають.
Приховані двері можна фарбувати, декорувати штукатуркою і обклеїти шпалерами / Фото design-homes
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