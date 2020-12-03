Скрытые двери в интерьере: особенности и преимущества
Скрытые двери в последние годы стали трендом в интерьере квартир и домов. Их все чаще хотят видеть дома владельцы, и все чаще используют в своих проектах дизайнеры.
Какие преимущества скрытых дверей в интерьере, рассказывает design_dizart в Instagram.
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Скрытый монтаж дверейСовременный способ оформить вход-выход. С помощью петель скрытой установки и внутреннего короба дверь кажется невидимой в интерьере.
Скрытые двери позволяют создать ощущение легкости в интерьере. Их можно создать практически в любом размере, выбрать удобную систему открывания и создать любой дизайн, – пишет design_dizart.
Скрытые двери могут быть:
- под отделку – их декорируют штукатуркой, красят или клеят поверх обои.
- готовое решение – традиционные двери без дизайна.
Скрытые двери зрительно увеличивают пространство / Фото design-homes
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Преимущества скрытых дверей в интерьере:
- Возможность скрыть дополнительные двери (например, в кладовку)
- Подходят для любых проемов
- Можно заказать в любом размере
- С помощью отделки, двери могут стать продолжением стены
- Визуально увеличивают пространство
- Стильно выглядят.
Скрытые двери можно красить, декорировать штукатуркой и оклеить обоями / Фото design-homes
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