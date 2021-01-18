Скрытые двери в интерьере: все за и против
В последние годы скрытые двери считаются стильным решением и пользуются высоким спросом как среди владельцев жилья, так и среди дизайнеров интерьера.
О всех преимуществах, особенностях и недостатках скрытых дверей, рассказала дизайнер интерьера tomkin_design в Instagram.
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Двери скрытого монтажа – без наличников, с готовым полотном под отделку (можно нанести такое же покрытие, как и на соседних стенах – краска, штукатурка, панели), – отметила дизайнер интерьера.
Плюсы, минусы и особенности скрытых дверей
- главная задача скрытых дверей – слиться с дизайном, чтобы пространство стало лаконичным;
- скрытые двери уместны, если на стенах – декоративная штукатурка, краска или деревянный каменный шпон / мдф-панели;
- стоимость одной скрытой двери в стандартной алюминиевой коробке составляет около 15 тысяч гривен, что дороже, чем обычная дверь с наличниками (дверь в черной коробке обойдется дороже примерно на 20%).
Обязательно обращать внимание на открывание дверей и ставить открывание в сторону того помещения, где дверь должна быть скрыта (в одну линию со стеной). В противоположном помещении дверь будет углублена, и "скрытого" эффекта не будет. Если по планировке так открывание сделать не получается, можно поставить систему инсайд, – пояснила дизайнер интерьера.
Скрытые двери обойдутся на порядок дороже, чем обычные / Фото kvartblog
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- скрытые двери можно красить (моющейся краской), но это не самый практичный вариант. Это связано с тем, что краска затирается в области ручки. Также полотно может царапаться;
- с двух сторон двери можно использовать разную отделку;
- монтаж коробки скрытых дверей выполняется в начале ремонта, а полотно ставится во время или после малярных работ.
Комбинировать скрытые двери с обычными можно только в том случае, если какая-то из стен в квартире является акцентной, и выполнена в другом материале и цвете, чем остальные. Например, все стены покрашены, и все двери обычные белые, с наличниками. Одна стена выполнена в деревянном шпоне, и на ней есть дверь – ее делаем скрытого монтажа тоже в шпоне, чтобы сохранить целостность стены, – уточнила дизайнер интерьера.
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