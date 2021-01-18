В последние годы скрытые двери считаются стильным решением и пользуются высоким спросом как среди владельцев жилья, так и среди дизайнеров интерьера.

О всех преимуществах, особенностях и недостатках скрытых дверей, рассказала дизайнер интерьера tomkin_design в Instagram.

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Двери скрытого монтажа – без наличников, с готовым полотном под отделку (можно нанести такое же покрытие, как и на соседних стенах – краска, штукатурка, панели), – отметила дизайнер интерьера.

Плюсы, минусы и особенности скрытых дверей

главная задача скрытых дверей – слиться с дизайном, чтобы пространство стало лаконичным;

– слиться с дизайном, чтобы пространство стало лаконичным; скрытые двери уместны, если на стенах – декоративная штукатурка, краска или деревянный каменный шпон / мдф-панели;

стоимость одной скрытой двери в стандартной алюминиевой коробке составляет около 15 тысяч гривен, что дороже, чем обычная дверь с наличниками (дверь в черной коробке обойдется дороже примерно на 20%).

Обязательно обращать внимание на открывание дверей и ставить открывание в сторону того помещения, где дверь должна быть скрыта (в одну линию со стеной). В противоположном помещении дверь будет углублена, и "скрытого" эффекта не будет. Если по планировке так открывание сделать не получается, можно поставить систему инсайд, – пояснила дизайнер интерьера.

Скрытые двери обойдутся на порядок дороже, чем обычные / Фото kvartblog

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скрытые двери можно красить (моющейся краской), но это не самый практичный вариант . Это связано с тем, что краска затирается в области ручки. Также полотно может царапаться;

. Это связано с тем, что краска затирается в области ручки. Также полотно может царапаться; с двух сторон двери можно использовать разную отделку;

монтаж коробки скрытых дверей выполняется в начале ремонта, а полотно ставится во время или после малярных работ.

Дизайнер интерьера пояснила, что двери можно окрасить вместе со стенами прямо на объекте, или же заказать окрашенные на заводе под нужный цвет.

Комбинировать скрытые двери с обычными можно только в том случае, если какая-то из стен в квартире является акцентной, и выполнена в другом материале и цвете, чем остальные. Например, все стены покрашены, и все двери обычные белые, с наличниками. Одна стена выполнена в деревянном шпоне, и на ней есть дверь – ее делаем скрытого монтажа тоже в шпоне, чтобы сохранить целостность стены, – уточнила дизайнер интерьера.