Прикроватная тумба – предмет не только стильный, но и практичный. Его удобно использовать в спальне и гостиной.

Что нужно учесть при выборе прикроватной тумбы, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart в Instagram.

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Как выбрать ту самую тумбу, когда их так много? Как подобрать размер, с ящиками или без, покупать широкую или узкую тумбу? Первое, что нужно сделать, это определиться для чего нужна вам эта тумба: чтобы стопочка любимых книг была под рукой, стаканчик воды был рядом, поставить светильник, в ящике хранить пижаму или положить только один телефон, – отметила design_dizart.

Основные критерии при выборе тумбы

Высота. Самое удобный вариант – когда тумба идет вровень с кроватью. Ширина. Этот момент зависит от кровати. Если у вас двуспальная или односпальная кровать – подойдет тумба 50 см и меньше. Для кроватей шире – выбирайте более габаритную тумбу. Глубина. Оптимально – до 50 см, но может быть и меньше. Все зависит от ее предназначения и ваших пожеланий.

Размер тумбы зависит габаритов кровати / Фото pinterest

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Главный принцип – сочетание с кроватью и соразмерность. Если у кровати массивное изголовье – тонкие тумбы вам не подойдут. Конструкция тумбы зависит от ваших привычек. Если вы хотите положить рядом телефон – это один вариант. Если же планируете там хранить косметику, книги или поставить светильник – это другая конструкция. Если у вас небольшая спальня – присмотрите "воздушные" варианты – подвесные или тумбы-полки.

Тумбы бывают различной конструкции – все зависит от ваших предпочтений / Фото pinterest