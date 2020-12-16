Прикроватная тумба: как выбрать и на что обратить внимание
Прикроватная тумба – предмет не только стильный, но и практичный. Его удобно использовать в спальне и гостиной.
Что нужно учесть при выборе прикроватной тумбы, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart в Instagram.
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Как выбрать ту самую тумбу, когда их так много? Как подобрать размер, с ящиками или без, покупать широкую или узкую тумбу? Первое, что нужно сделать, это определиться для чего нужна вам эта тумба: чтобы стопочка любимых книг была под рукой, стаканчик воды был рядом, поставить светильник, в ящике хранить пижаму или положить только один телефон, – отметила design_dizart.
Основные критерии при выборе тумбы
- Высота. Самое удобный вариант – когда тумба идет вровень с кроватью.
- Ширина. Этот момент зависит от кровати. Если у вас двуспальная или односпальная кровать – подойдет тумба 50 см и меньше. Для кроватей шире – выбирайте более габаритную тумбу.
- Глубина. Оптимально – до 50 см, но может быть и меньше. Все зависит от ее предназначения и ваших пожеланий.
Размер тумбы зависит габаритов кровати / Фото pinterest
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- Главный принцип – сочетание с кроватью и соразмерность. Если у кровати массивное изголовье – тонкие тумбы вам не подойдут.
- Конструкция тумбы зависит от ваших привычек. Если вы хотите положить рядом телефон – это один вариант. Если же планируете там хранить косметику, книги или поставить светильник – это другая конструкция.
- Если у вас небольшая спальня – присмотрите "воздушные" варианты – подвесные или тумбы-полки.
Тумбы бывают различной конструкции – все зависит от ваших предпочтений / Фото pinterest
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