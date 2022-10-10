Наразі приватні бункери виготовляють десятки будівельних компаній. На платформах продажу з'явилися готові типові моделі із залізобетону, які можна привезти на локацію, швидко змонтувати й обладнати на приватній ділянці. Проте більшість замовників обирають другий варіант – будівництво бомбосховища під свою земельну ділянку.
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Також існує третій варіант, коли на ділянку привозять напівфабрикат – опалубку – пластиковий гідроізольований каркас, який потім заливають бетоном і засипають ґрунтом.
Приватні бункери: технічні параметри
Навіть найпростіше укриття, на думку архітектора, має відповідати технічним параметрам для виконання передусім безпекових завдань. ️Для цього необхідно:
- 2 виходи – щоб не боятися бути заваленим;
- достатня товщина перекриття (25 – 50 сантиметрів);
- гідроізоляція для стін;
- сучасна вентиляційна установка: повітря має очищатися й не набиратися ззовні, захищати від пилу, біологічних речовин і отруйних домішок;
- герметичні двері зі спеціальними затворами, які забезпечують захист від пожежі, ударної хвилі та проникнення отруйних речовин;
- шар ґрунту, який також дасть змогу погасити ударну хвилю: уламки, що розлітаються, швидше загрузнуть у землі, ніж зупиняться об цеглу чи бетон.
Таке бомбосховище може бути площею від 8 квадратних метрів – усе залежить від кількості людей, які в ньому перебуватимуть.
Бомбосховище під хатою: як забезпечити мінімальний комфорт
Крім безпекових умов, у приватному укритті рекомендують додати хоча б мінімальні умови комфорту, щоб довготривале перебування не виснажувало психологічно. У блоці життєзабезпечення може бути встановлено:
- системи очищення повітря;
- світло — автономний електричний генератор або сонячні батареї;
- вода з відведенням каналізації, а також санвузли, душові;
- інтернет;
- шафки для зберігання харчових продуктів;
- додаткова вентиляція з фільтрацією.
Важливо, щоб у підземному приміщенні не було сиро, водночас має бути забезпечено наявність води, харчів автономний обігрів, щоб протриматися якийсь час. За приміщенням варто ретельно доглядати й обслуговувати,
– зазначив архітектор Гречух.
Від чого вони можуть захистити приватні бункери
Експерти наголошують, що чимало людей, які пережили окупацію та бомбардування на Київщині, у Чернігівській області, розповідають, що рятувалися у звичайних сільських льохах, які будувалися без будь-яких технічних розрахунків.
Раніше як робили: вкопали в землю, залили бетонну плиту, навіть без арматури – і це вже захищало людей від уламків і дрібних осколків. А якщо зробити технологічно – додати якісніший бетон, арматуру, – тоді рівень захисту буде вищий,
– пояснив архітектор.
Споруда, що передбачає перелічені вимоги, захистить від:
- обстрілів;
- уламків;
- влучання з 10 метрів;
- радіаційної небезпеки.
Тобто від прямого влучання таке приватне бомбосховище навряд чи захистить – це складно й дуже дорого.
Державні будівельні норми для бомбосховищ
Який вигляд мають бомбосховища в Україні / Фото bunker stroy
В оголошеннях виробники часто заявляють технічні параметри високоякісного бетону, високоякісної арматури та дотримання державних будівельних норм для цього виробу.
Проте ДБН для бомбосховищ ще не підготували, хоча, звісно, є старі нормативи для захисних споруд.
Архітектор Олег Гречух рекомендує під час вибору звертати увагу не лише на ціну, але й на технічні характеристики.
Люди часто схиляються до найпростішого, а не до серйозних технічних параметрів захисної споруди — за військовими нормативами, зі спецобладнанням. Щоб було дешево, просто, швидко й доступно. Звісно, хто хоче витрачати мільйони на те, щоб таку споруду збудувати,
– пояснив Гречух.
За скільки можна придбати приватні укриття
Попри ще не до кінця розвинений сегмент ринку купити варіанти проєктів і готові бункери на 8 – 12 квадратних метрів можна навіть на сервісі OLX.
Продавці пропонують готові модульні рішення, швидкий монтаж, можливість комплектувати внутрішні приміщення на будь-який смак.
За умови комплексного виконання навіть технічних параметрів вартість приватного бункера, за підрахунками Олега Гречуха, затягне від 100 тисяч гривень і вище. Адже тут йдеться не лише про купівлю модуля, але й великогабаритне доставлення, розвантаження, монтаж, первинне підключення всього функціоналу, включно з вентиляцією, дверима.
Готуючи проєкт, будівельники виходять із кількості людей, які перебуватимуть в укритті, – за середньою нормою щонайменше 3 "квадрати" на людину. На ціну впливає також додатковий комфорт, який облаштують в укритті, а також товщина стін бомбосховища. Мінімальною є 250 — 300 міліметрів, але дехто замовляє й 600 міліметрів залізобетону.