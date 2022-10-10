Наразі приватні бункери виготовляють десятки будівельних компаній. На платформах продажу з'явилися готові типові моделі із залізобетону, які можна привезти на локацію, швидко змонтувати й обладнати на приватній ділянці. Проте більшість замовників обирають другий варіант – будівництво бомбосховища під свою земельну ділянку.

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Також існує третій варіант, коли на ділянку привозять напівфабрикат – опалубку – пластиковий гідроізольований каркас, який потім заливають бетоном і засипають ґрунтом.

Приватні бункери: технічні параметри

Навіть найпростіше укриття, на думку архітектора, має відповідати технічним параметрам для виконання передусім безпекових завдань. ️Для цього необхідно:

2 виходи – щоб не боятися бути заваленим;

– щоб не боятися бути заваленим; достатня товщина перекриття (25 – 50 сантиметрів);

(25 – 50 сантиметрів); гідроізоляція для стін ;

; сучасна вентиляційна установка: повітря має очищатися й не набиратися ззовні, захищати від пилу, біологічних речовин і отруйних домішок;

повітря має очищатися й не набиратися ззовні, захищати від пилу, біологічних речовин і отруйних домішок; герметичні двері зі спеціальними затворами, які забезпечують захист від пожежі, ударної хвилі та проникнення отруйних речовин;

зі спеціальними затворами, які забезпечують захист від пожежі, ударної хвилі та проникнення отруйних речовин; шар ґрунту, який також дасть змогу погасити ударну хвилю: уламки, що розлітаються, швидше загрузнуть у землі, ніж зупиняться об цеглу чи бетон.

Таке бомбосховище може бути площею від 8 квадратних метрів – усе залежить від кількості людей, які в ньому перебуватимуть.

Бомбосховище під хатою: як забезпечити мінімальний комфорт

Крім безпекових умов, у приватному укритті рекомендують додати хоча б мінімальні умови комфорту, щоб довготривале перебування не виснажувало психологічно. У блоці життєзабезпечення може бути встановлено:

системи очищення повітря;

світло — автономний електричний генератор або сонячні батареї;

вода з відведенням каналізації, а також санвузли, душові;

інтернет;

шафки для зберігання харчових продуктів;

додаткова вентиляція з фільтрацією.

Важливо, щоб у підземному приміщенні не було сиро, водночас має бути забезпечено наявність води, харчів автономний обігрів, щоб протриматися якийсь час. За приміщенням варто ретельно доглядати й обслуговувати,

– зазначив архітектор Гречух.

Від чого вони можуть захистити приватні бункери

Експерти наголошують, що чимало людей, які пережили окупацію та бомбардування на Київщині, у Чернігівській області, розповідають, що рятувалися у звичайних сільських льохах, які будувалися без будь-яких технічних розрахунків.

Раніше як робили: вкопали в землю, залили бетонну плиту, навіть без арматури – і це вже захищало людей від уламків і дрібних осколків. А якщо зробити технологічно – додати якісніший бетон, арматуру, – тоді рівень захисту буде вищий,

– пояснив архітектор.

Споруда, що передбачає перелічені вимоги, захистить від:

обстрілів;

уламків;

влучання з 10 метрів;

радіаційної небезпеки.

Тобто від прямого влучання таке приватне бомбосховище навряд чи захистить – це складно й дуже дорого.

Державні будівельні норми для бомбосховищ



Який вигляд мають бомбосховища в Україні / Фото bunker stroy

В оголошеннях виробники часто заявляють технічні параметри високоякісного бетону, високоякісної арматури та дотримання державних будівельних норм для цього виробу.

Проте ДБН для бомбосховищ ще не підготували, хоча, звісно, є старі нормативи для захисних споруд.

Архітектор Олег Гречух рекомендує під час вибору звертати увагу не лише на ціну, але й на технічні характеристики.

Люди часто схиляються до найпростішого, а не до серйозних технічних параметрів захисної споруди — за військовими нормативами, зі спецобладнанням. Щоб було дешево, просто, швидко й доступно. Звісно, хто хоче витрачати мільйони на те, щоб таку споруду збудувати,

– пояснив Гречух.