В настоящее время частные бункеры производят десятки строительных компаний. На платформах продаж появились готовые типовые модели из железобетона, которые можно привезти на локацию, быстро смонтировать и оборудовать на частном участке. Однако большинство заказчиков выбирают другой вариант – строительство бомбоубежища под свой земельный участок.

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Также существует третий вариант, когда на участок привозят полуфабрикат – опалубку – пластиковый гидроизолированный каркас, затем заливают бетоном и засыпают грунтом.

Частные бункеры: технические параметры

Даже самое простое укрытие, по мнению архитектора, должно соответствовать техническим параметрам для выполнения прежде всего задач безопасности. ️Для этого необходимо:

2 выхода – чтобы не бояться быть обрушенным;

– чтобы не бояться быть обрушенным; достаточная толщина перекрытия (25 – 50 сантиметров);

(25 – 50 сантиметров); гидроизоляция для стен ;

; современная вентиляционная установка: воздух должен очищаться и не набираться извне, защищать от пыли, биологических веществ и ядовитых примесей;

воздух должен очищаться и не набираться извне, защищать от пыли, биологических веществ и ядовитых примесей; герметичная дверь со специальными затворами, обеспечивающая защиту от пожара, ударной волны и проникновение ядовитых веществ;

со специальными затворами, обеспечивающая защиту от пожара, ударной волны и проникновение ядовитых веществ; слой грунта, который также позволит погасить ударную волну: разлетающиеся обломки быстрее увязнут в земле, чем остановятся о кирпич или бетон.

Такое бомбоубежище может быть площадью от 8 квадратных метров – все зависит от количества находящихся в нем людей.

Бомбоубежище под домом: как обеспечить минимальный комфорт

Помимо условий безопасности, в частном укрытии рекомендуют добавить хотя бы минимальные условия комфорта, чтобы длительное пребывание не истощало психологически. В блоке жизнеобеспечения может быть установлено:

системы очистки воздуха;

свет – автономный электрический генератор или солнечные батареи;

вода с отводом канализации, а также санузлы, душевые;

интернет;

шкафчики для хранения пищевых продуктов;

дополнительная вентиляция с фильтрацией.

Важно, чтобы в подземном помещении не было сыро, одновременно должно быть обеспечено наличие воды, продовольствия автономный обогрев, чтобы продержаться какое-то время. За помещением следует тщательно ухаживать и обслуживать,

– отметил архитектор Гречух.