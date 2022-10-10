В настоящее время частные бункеры производят десятки строительных компаний. На платформах продаж появились готовые типовые модели из железобетона, которые можно привезти на локацию, быстро смонтировать и оборудовать на частном участке. Однако большинство заказчиков выбирают другой вариант – строительство бомбоубежища под свой земельный участок.
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Также существует третий вариант, когда на участок привозят полуфабрикат – опалубку – пластиковый гидроизолированный каркас, затем заливают бетоном и засыпают грунтом.
Частные бункеры: технические параметры
Даже самое простое укрытие, по мнению архитектора, должно соответствовать техническим параметрам для выполнения прежде всего задач безопасности. ️Для этого необходимо:
- 2 выхода – чтобы не бояться быть обрушенным;
- достаточная толщина перекрытия (25 – 50 сантиметров);
- гидроизоляция для стен;
- современная вентиляционная установка: воздух должен очищаться и не набираться извне, защищать от пыли, биологических веществ и ядовитых примесей;
- герметичная дверь со специальными затворами, обеспечивающая защиту от пожара, ударной волны и проникновение ядовитых веществ;
- слой грунта, который также позволит погасить ударную волну: разлетающиеся обломки быстрее увязнут в земле, чем остановятся о кирпич или бетон.
Такое бомбоубежище может быть площадью от 8 квадратных метров – все зависит от количества находящихся в нем людей.
Бомбоубежище под домом: как обеспечить минимальный комфорт
Помимо условий безопасности, в частном укрытии рекомендуют добавить хотя бы минимальные условия комфорта, чтобы длительное пребывание не истощало психологически. В блоке жизнеобеспечения может быть установлено:
- системы очистки воздуха;
- свет – автономный электрический генератор или солнечные батареи;
- вода с отводом канализации, а также санузлы, душевые;
- интернет;
- шкафчики для хранения пищевых продуктов;
- дополнительная вентиляция с фильтрацией.
Важно, чтобы в подземном помещении не было сыро, одновременно должно быть обеспечено наличие воды, продовольствия автономный обогрев, чтобы продержаться какое-то время. За помещением следует тщательно ухаживать и обслуживать,
– отметил архитектор Гречух.
От чего они могут оградить частные бункеры
Эксперты отмечают, что многие люди, пережившие оккупацию и бомбардировку в Киевской области, в Черниговской области, рассказывают, что спасались в обычных сельских погребах, которые строились без каких-либо технических расчетов.
Раньше как делали: вкопали в землю, залили бетонную плиту даже без арматуры – и это уже защищало людей от обломков и мелких осколков. А если сделать технологически – добавить более качественный бетон, арматуру, – тогда уровень защиты будет выше,
– объяснил архитектор.
Сооружение, предусматривающее перечисленные требования, защитит от:
- обстрелов;
- обломков;
- попадание с 10 метров;
- радиационной опасности.
То есть от прямого попадания такое частное бомбоубежище вряд ли оградит – это сложно и очень дорого.
Государственные строительные нормы для бомбоубежищ
Как выглядят бомбоубежища в Украине / Фото bunker stroy
В объявлениях изготовители часто заявляют технические параметры высококачественного бетона, высококачественной арматуры и соблюдение государственных строительных норм этого изделия.
Однако ДБН для бомбоубежищ еще не подготовили, хотя, конечно, есть старые нормативы для защитных сооружений.
Архитектор Олег Гречух рекомендует при выборе обращать внимание не только на цену, но и на технические характеристики.
Люди часто склоняются к самому простому, а не к серьезным техническим параметрам защитного сооружения — по военным нормативам, со спецоборудованием. Чтобы было дешево, просто, быстро и доступно. Конечно, кто хочет тратить миллионы на то, чтобы такое сооружение построить,
– объяснил Гречух.
За сколько можно приобрести частные укрытия
Несмотря на еще не до конца развитый сегмент рынка, купить варианты проектов и готовые бункеры на 8 – 12 квадратных метров можно даже на сервисе OLX.
Продавцы предлагают готовые модульные решения, быстрый монтаж, возможность комплектовать внутренние помещения на любой вкус.
При комплексном выполнении даже технических параметров стоимость частного бункера, по подсчетам Олега Гречуха, затянет от 100 тысяч гривен и выше. Ведь здесь речь идет не только о покупке модуля, но и крупногабаритном доставке, разгрузке, монтаже, первичном подключении всего функционала, включая вентиляцию, дверь.
Готовя проект, строители выходят из количества находящихся в укрытии людей – по средней норме по меньшей мере 3 "квадрата" на человека. На цену влияет также дополнительный комфорт, который обустроят в укрытии, а также толщина стен бомбоубежища. Минимальной является 250 — 300 миллиметров, но некоторые заказывают и 600 миллиметров железобетона.