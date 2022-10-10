Приватні бомбосховища: скільки вони коштують та від чого захищають

Постійні загрози ракетних обстрілів та активні прильоти з боку Росії підвищили попит на бомбосховища. Їхніми замовниками є як власники котеджів, так і садочки та школи, які не мають надійних укриттів.

Наразі приватні бункери виготовляють десятки будівельних компаній. На платформах продажу з'явилися готові типові моделі із залізобетону, які можна привезти на локацію, швидко змонтувати й обладнати на приватній ділянці. Проте більшість замовників обирають другий варіант – будівництво бомбосховища під свою земельну ділянку.

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Також існує третій варіант, коли на ділянку привозять напівфабрикат – опалубку – пластиковий гідроізольований каркас, який потім заливають бетоном і засипають ґрунтом.

Приватні бункери: технічні параметри

Навіть найпростіше укриття, на думку архітектора, має відповідати технічним параметрам для виконання передусім безпекових завдань. ️Для цього необхідно:

2 виходи – щоб не боятися бути заваленим;

– щоб не боятися бути заваленим; достатня товщина перекриття (25 – 50 сантиметрів);

(25 – 50 сантиметрів); гідроізоляція для стін ;

; сучасна вентиляційна установка: повітря має очищатися й не набиратися ззовні, захищати від пилу, біологічних речовин і отруйних домішок;

повітря має очищатися й не набиратися ззовні, захищати від пилу, біологічних речовин і отруйних домішок; герметичні двері зі спеціальними затворами, які забезпечують захист від пожежі, ударної хвилі та проникнення отруйних речовин;

зі спеціальними затворами, які забезпечують захист від пожежі, ударної хвилі та проникнення отруйних речовин; шар ґрунту, який також дасть змогу погасити ударну хвилю: уламки, що розлітаються, швидше загрузнуть у землі, ніж зупиняться об цеглу чи бетон.

Таке бомбосховище може бути площею від 8 квадратних метрів – усе залежить від кількості людей, які в ньому перебуватимуть.

Бомбосховище під хатою: як забезпечити мінімальний комфорт

Крім безпекових умов, у приватному укритті рекомендують додати хоча б мінімальні умови комфорту, щоб довготривале перебування не виснажувало психологічно. У блоці життєзабезпечення може бути встановлено:

системи очищення повітря;

світло — автономний електричний генератор або сонячні батареї;

вода з відведенням каналізації, а також санвузли, душові;

інтернет;

шафки для зберігання харчових продуктів;

додаткова вентиляція з фільтрацією.

Важливо, щоб у підземному приміщенні не було сиро, водночас має бути забезпечено наявність води, харчів автономний обігрів, щоб протриматися якийсь час. За приміщенням варто ретельно доглядати й обслуговувати,

– зазначив архітектор Гречух.

Від чого вони можуть захистити приватні бункери

Експерти наголошують, що чимало людей, які пережили окупацію та бомбардування на Київщині, у Чернігівській області, розповідають, що рятувалися у звичайних сільських льохах, які будувалися без будь-яких технічних розрахунків.

Раніше як робили: вкопали в землю, залили бетонну плиту, навіть без арматури – і це вже захищало людей від уламків і дрібних осколків. А якщо зробити технологічно – додати якісніший бетон, арматуру, – тоді рівень захисту буде вищий,

– пояснив архітектор.

Споруда, що передбачає перелічені вимоги, захистить від:

обстрілів;

уламків;

влучання з 10 метрів;

радіаційної небезпеки.

Тобто від прямого влучання таке приватне бомбосховище навряд чи захистить – це складно й дуже дорого.

Державні будівельні норми для бомбосховищ



Який вигляд мають бомбосховища в Україні / Фото bunker stroy

В оголошеннях виробники часто заявляють технічні параметри високоякісного бетону, високоякісної арматури та дотримання державних будівельних норм для цього виробу.

Проте ДБН для бомбосховищ ще не підготували, хоча, звісно, є старі нормативи для захисних споруд.

Архітектор Олег Гречух рекомендує під час вибору звертати увагу не лише на ціну, але й на технічні характеристики.

Люди часто схиляються до найпростішого, а не до серйозних технічних параметрів захисної споруди — за військовими нормативами, зі спецобладнанням. Щоб було дешево, просто, швидко й доступно. Звісно, хто хоче витрачати мільйони на те, щоб таку споруду збудувати,

– пояснив Гречух.