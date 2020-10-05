Підійдуть для будь-якої кімнати: прості ідеї для зберігання
Питання зберігання сезонних речей і текстилю актуальне у будь-який час року і для всіх власників житла.
Які варіанти зберігання підійдуть для будь-якого приміщення, розповідає 24 канал.
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Гачки
Звичайні настінні гачки, які так популярні у ванній кімнаті і передпокої, можна використовувати в будь-якому приміщенні: на кухні, в дитячій, в спальні.
Прикріпити гачки можна на внутрішні дверцята кухонної шафи / Фото loftproekt
На гачках можна зберігати прикраси / Фото loftproekt
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Прозорі контейнери
Однакові бокси, які можна складати і ставити один на одного, підійдуть для зберігання не тільки на кухні, але і в дитячій, або на робочому столі.
Контейнери можна зберігати у шафах / Фото tupperware_success, Instagram
Текстильні кошики
Відмінний варіант для зберігання одягу та білизни. Важливо звертати увагу на матеріал: якщо ви виберете ротанговий або плетений кошик – він може зіпсувати делікатні речі.
Тканинні кошики впишуться у будь-який інтер'єр / Фото poryadochnyi05
Сумки для зберігання
Це альтернатива вакуумним пакетам, яка дозволить вирішити проблему зі зберіганням текстилю і сезонних речей. Такі упаковки не мнуть тканину і не дозволяють пилу проникати всередину сумки.
Сезонні речі можна зберігати в сумках в будь-якому приміщенні / Фото ikea