Питання зберігання сезонних речей і текстилю актуальне у будь-який час року і для всіх власників житла.

Які варіанти зберігання підійдуть для будь-якого приміщення, розповідає 24 канал.

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Гачки

Звичайні настінні гачки, які так популярні у ванній кімнаті і передпокої, можна використовувати в будь-якому приміщенні: на кухні, в дитячій, в спальні.

Прикріпити гачки можна на внутрішні дверцята кухонної шафи / Фото loftproekt

На гачках можна зберігати прикраси / Фото loftproekt

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Прозорі контейнери

Однакові бокси, які можна складати і ставити один на одного, підійдуть для зберігання не тільки на кухні, але і в дитячій, або на робочому столі.

Контейнери можна зберігати у шафах​ / Фото tupperware_success, Instagram

Текстильні кошики

Відмінний варіант для зберігання одягу та білизни. Важливо звертати увагу на матеріал: якщо ви виберете ротанговий або плетений кошик – він може зіпсувати делікатні речі.

Тканинні кошики впишуться у будь-який інтер'єр / Фото poryadochnyi05

Сумки для зберігання

Це альтернатива вакуумним пакетам, яка дозволить вирішити проблему зі зберіганням текстилю і сезонних речей. Такі упаковки не мнуть тканину і не дозволяють пилу проникати всередину сумки.

Сезонні речі можна зберігати в сумках в будь-якому приміщенні​ / Фото ikea