Вопрос хранения сезонных вещей и текстиля актуален в любое время года и для всех владельцев жилья.

Какие варианты хранения подойдут для любого помещения, рассказывает 24 канал.

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Крючки

Обычные настенные крючки, которые так популярны в ванной комнате и прихожей, можно использовать в любом помещении: на кухне, в детской, в спальне.

Прикрепить крючки можно на внутренние дверцы кухонного шкафа / Фото loftproekt

На крючках можно хранить украшения / Фото loftproekt

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Прозрачные контейнеры

Одинаковые боксы, которые можно складывать и ставить друг на друга, подойдут для хранения не только на кухне, но и в детской, или на рабочем столе.

Контейнеры можно хранить в шкафах / Фото tupperware_success, Instagram

Текстильные корзины

Отличный вариант для хранения одежды и белья. Важно обращать внимание на материал, если вы выберете ротанговую или плетеную корзину – она может испортить деликатные вещи.

Тканевые корзины впишутся в любой интерьер / Фото poryadochnyi05

Сумки для хранения

Это альтернатива вакуумным пакетам, которая позволит решить проблему с хранением текстиля и сезонных вещей. Такие упаковки не мнут ткань и не позволяют пыли проникать внутрь сумки.

Сезонные вещи можно хранить в сумках в любом помещении / Фото ikea