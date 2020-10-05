Подойдут для любой комнаты: простые идеи для хранения
Вопрос хранения сезонных вещей и текстиля актуален в любое время года и для всех владельцев жилья.
Какие варианты хранения подойдут для любого помещения, рассказывает 24 канал.
Читайте Хранение белья в ванной: интересные решения
Крючки
Обычные настенные крючки, которые так популярны в ванной комнате и прихожей, можно использовать в любом помещении: на кухне, в детской, в спальне.
Прикрепить крючки можно на внутренние дверцы кухонного шкафа / Фото loftproekt
На крючках можно хранить украшения / Фото loftproekt
Интересно Нужно всего 5 минут: как поддерживать порядок в ванной
Прозрачные контейнеры
Одинаковые боксы, которые можно складывать и ставить друг на друга, подойдут для хранения не только на кухне, но и в детской, или на рабочем столе.
Контейнеры можно хранить в шкафах / Фото tupperware_success, Instagram
Текстильные корзины
Отличный вариант для хранения одежды и белья. Важно обращать внимание на материал, если вы выберете ротанговую или плетеную корзину – она может испортить деликатные вещи.
Тканевые корзины впишутся в любой интерьер / Фото poryadochnyi05
Сумки для хранения
Это альтернатива вакуумным пакетам, которая позволит решить проблему с хранением текстиля и сезонных вещей. Такие упаковки не мнут ткань и не позволяют пыли проникать внутрь сумки.
Сезонные вещи можно хранить в сумках в любом помещении / Фото ikea