Порядок у ванній кімнаті буде завжди, якщо привчити себе дотримуватися кількох простих правил.

Нескладні дії займуть лише кілька хвилин, розповідає 24 канал.

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Крани

Як відомо, бризки води залишають розводи і патьоки на кранах. Тому рекомендується протирати крани після прийняття душу або миття рук. Для цього знадобиться звичайний махровий рушники, спецзасоби не потрібні.

Якщо не протирати крани, чистити їх доведеться із застосуванням спецзасобів​ / Фото megadizajn

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Білизна

Білизна відразу складайте у кошик – не залишайте її на поверхнях. Це створює хаос і безлад.

Збирайте всі речі в кошики для білизни / Фото Pinterest

Сміття

Весь дрібне сміття, волосся, пакетики від різних засобів відразу ж прибирайте з підлоги. Це дозволить підтримувати порядок у приміщенні.

Душові приналежності

Всі засоби, які використовуються, необхідно відразу після застосування ховати в шафу. Часто на бортах ванни стоять гелі для душу, шампуні, маски – це створює безлад і ефект захаращеності. Продумайте у ванній закриті системи зберігання.

Закриті шафки дозволять заховати все зайве / Фото novamett