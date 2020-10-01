У маленькій ванній кімнаті завжди актуальним є питання зберігання речей і побутових предметів.

Як організувати місця для зберігання, якщо площа приміщення обмежена, розповідає 24 канал.

Цікаво Потрібно лише 5 хвилин: як підтримувати порядок у ванній

Плетені кошики

Простий і стильний спосіб зберігати речі. Кошики не займають багато місця, а також дозволяють одягу "дихати", адже в них багато дірочок.

Плетені кошики – бюджетний, але практичний спосіб зберігання / Фото doka-realty

Комод або етажерка

Якщо дозволяє місце, можна зробити невеликий комод або етажерку для зберігання речей. Ці багатофункціональні предмети також допоможуть "заховати" засоби для прибирання і прання.

Етажерка підійде для будь-яких предметів​ / Фото rem-stroitelstvo

Читайте Ці речі захаращують кухню: що потрібно викинути

Пластикові контейнери

Бюджетний спосіб для зберігання речей. За можливості, шукайте тару з перфорацією, щоб білизна у ній не запліснівала.

Можна підібрати контейнери для білизни різного кольору​ / Фото ivd

Текстильні мішки

Цей варіант ідеально підійде для маленької ванної. Текстильні мішки можна повісити на двері або стіну і розвантажити таким чином площу підлоги. Крім того, їх можна підібрати будь-якого кольору – під дизайн ванної.

Мішки можна розмістити де-завгодно / Фото ivd