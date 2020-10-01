Зберігання білизни у ванній: цікаві рішення
У маленькій ванній кімнаті завжди актуальним є питання зберігання речей і побутових предметів.
Як організувати місця для зберігання, якщо площа приміщення обмежена, розповідає 24 канал.
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Плетені кошики
Простий і стильний спосіб зберігати речі. Кошики не займають багато місця, а також дозволяють одягу "дихати", адже в них багато дірочок.
Плетені кошики – бюджетний, але практичний спосіб зберігання / Фото doka-realty
Комод або етажерка
Якщо дозволяє місце, можна зробити невеликий комод або етажерку для зберігання речей. Ці багатофункціональні предмети також допоможуть "заховати" засоби для прибирання і прання.
Етажерка підійде для будь-яких предметів / Фото rem-stroitelstvo
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Пластикові контейнери
Бюджетний спосіб для зберігання речей. За можливості, шукайте тару з перфорацією, щоб білизна у ній не запліснівала.
Можна підібрати контейнери для білизни різного кольору / Фото ivd
Текстильні мішки
Цей варіант ідеально підійде для маленької ванної. Текстильні мішки можна повісити на двері або стіну і розвантажити таким чином площу підлоги. Крім того, їх можна підібрати будь-якого кольору – під дизайн ванної.
Мішки можна розмістити де-завгодно / Фото ivd