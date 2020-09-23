Стиль прованс в інтер'єрі отримав широку популярність як в Україні, так і за її межами.

У чому особливість провансу і як правильно оформити житло в цьому стилі, розповідає 24 канал.

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Прованс Стиль інтер'єру, який зародився в XIX столітті в однойменній французькій провінції. Основна ознака – інтер'єр провінційного будинку і жодних ознак часу.

Особливості

Колірна гамма – пастельні відтінки (білий, бежевий, молочний, лавандовий, світло-блакитний, світло-зелений).

– пастельні відтінки (білий, бежевий, молочний, лавандовий, світло-блакитний, світло-зелений). Меблі – буфети, комоди (у білих, бежевих, світло-синіх, світло-блакитних кольорах), плетені столики і стільці.

– буфети, комоди (у білих, бежевих, світло-синіх, світло-блакитних кольорах), плетені столики і стільці. Штори – легкі, часто з квітковим візерунком.

– легкі, часто з квітковим візерунком. Підлогове покриття – керамічна плитка або дерево у світлих кольорах.

– керамічна плитка або дерево у світлих кольорах. Текстиль – світлий. Вітається вишивка, мережива, квіткові візерунки.

– світлий. Вітається вишивка, мережива, квіткові візерунки. Декор – статуетки, рамки з кераміки, скла і порцеляни, живі квіти у горщиках.

Квіткові мотиви – одна з найяскравіших особливостей провансу / Фото vipdivani

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На що звернути увагу

В основі інтер'єру в стилі прованс – колорит французької провінції, тому важливими елементами є квіти і зелень.

Квіти додають свіжості приміщенню / Фото Pinterest

Важливо розбавляти інтер'єр акцентами, але уникайте перенасичення. Підійдуть відтінки меду, соняшнику, дерева, лаванди.

В інтер'єрі обов'язково повинні бути акценти / Фото Pinterest

Ефект "зістаренності" – обов'язкова складова стилю прованс. Вона присутня в кожному предметі і поверхні.

Ефектний прованс в інтер'єрі / Фото Pinterest

Оздоблення. Шпалери для провансу не характерні. Стіни, як правило, штукатурять або фарбують. Також використовується цегла, вагонка, дошки, натуральний камінь.

У провансі не використовуються шпалери / Фото domikarkas

Стелю фарбують і додають дерев'яні балки. Вони можуть бути білими або темними.

Дерев'яні балки – фішка провансу / Фото Pinterest

Підлога – дерев'яна або кам'яна, але також обов'язково з ефектом зістареності.

Від інтер'єру в стилі прованс завжди віє затишком​ / Фото topdom