Житло у стилі прованс: правила і особливості
Стиль прованс в інтер'єрі отримав широку популярність як в Україні, так і за її межами.
У чому особливість провансу і як правильно оформити житло в цьому стилі, розповідає 24 канал.
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ПровансСтиль інтер'єру, який зародився в XIX столітті в однойменній французькій провінції. Основна ознака – інтер'єр провінційного будинку і жодних ознак часу.
Особливості
- Колірна гамма – пастельні відтінки (білий, бежевий, молочний, лавандовий, світло-блакитний, світло-зелений).
- Меблі – буфети, комоди (у білих, бежевих, світло-синіх, світло-блакитних кольорах), плетені столики і стільці.
- Штори – легкі, часто з квітковим візерунком.
- Підлогове покриття – керамічна плитка або дерево у світлих кольорах.
- Текстиль – світлий. Вітається вишивка, мережива, квіткові візерунки.
- Декор – статуетки, рамки з кераміки, скла і порцеляни, живі квіти у горщиках.
Квіткові мотиви – одна з найяскравіших особливостей провансу / Фото vipdivani
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На що звернути увагу
В основі інтер'єру в стилі прованс – колорит французької провінції, тому важливими елементами є квіти і зелень.
Квіти додають свіжості приміщенню / Фото Pinterest
Важливо розбавляти інтер'єр акцентами, але уникайте перенасичення. Підійдуть відтінки меду, соняшнику, дерева, лаванди.
В інтер'єрі обов'язково повинні бути акценти / Фото Pinterest
Ефект "зістаренності" – обов'язкова складова стилю прованс. Вона присутня в кожному предметі і поверхні.
Ефектний прованс в інтер'єрі / Фото Pinterest
Оздоблення. Шпалери для провансу не характерні. Стіни, як правило, штукатурять або фарбують. Також використовується цегла, вагонка, дошки, натуральний камінь.
У провансі не використовуються шпалери / Фото domikarkas
Стелю фарбують і додають дерев'яні балки. Вони можуть бути білими або темними.
Дерев'яні балки – фішка провансу / Фото Pinterest
Підлога – дерев'яна або кам'яна, але також обов'язково з ефектом зістареності.
Від інтер'єру в стилі прованс завжди віє затишком / Фото topdom