Жилье в стиле прованс: правила и особенности
Стиль прованс в интерьере получил широкую популярность как в Украине, так и за ее пределами.
В чем особенность прованса и как правильно оформить жилье в этом стиле, рассказывает 24 канал.
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ПровансСтиль интерьера, который зародился в XIX веке в одноименной французской провинции. Основной признак – интерьер провинциального дома и никаких признаков времени.
Особенности
- Цветовая гамма – пастельные оттенки (белый, бежевый, молочный, лавандовый, светло-голубой, светло-зеленый).
- Мебель – буфеты, комоды (в белых, бежевых, светло-синих, светло-голубых цветах), плетеные столики и кресла.
- Шторы – легкие, часто с цветочным узором.
- Напольное покрытие – керамическая плитка или дерево в светлых цветах.
- Текстиль – светлый. Приветствуется вышивка, кружева, цветочные узоры.
- Декор – статуэтки, рамки из керамики, стекла и фарфора, живые цветы в горшках.
Цветочные мотивы – одна из ярчайших особенностей прованса / Фото vipdivani
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На что обратить внимание
В основе интерьера в стиле прованс – колорит французской провинции, поэтому важными элементами являются цветы и зелень.
Цветы добавляют свежести помещению / Фото Pinterest
Важно разбавлять интерьер акцентами, но избегайте перенасыщения. Подойдут оттенки меда, подсолнуха, дерева, лаванды.
В интерьере обязательно должны быть акценты / Фото Pinterest
Эффект "состаренности" – обязательная составляющая стиля прованс. Она присутствует в каждом предмете и поверхности.
Эффектный прованс в интерьере / Фото Pinterest
Отделка. Обои для прованса не характерны. Стены, как правило, штукатурят или красят. Также используется кирпич, вагонка, доски, натуральный камень.
В провансе не используются обои / Фото domikarkas
Полоток красят и добавляют деревянные балки. Они могут быть белыми или темными.
Деревянные балки – фишка прованса / Фото Pinterest
Пол – деревянный или каменный, но также обязательно с эффектом состаренности.
От интерьера в стиле прованс всегда веет уютом / Фото topdom