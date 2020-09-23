Стиль прованс в интерьере получил широкую популярность как в Украине, так и за ее пределами.

В чем особенность прованса и как правильно оформить жилье в этом стиле, рассказывает 24 канал.

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Прованс Стиль интерьера, который зародился в XIX веке в одноименной французской провинции. Основной признак – интерьер провинциального дома и никаких признаков времени.

Особенности

Цветовая гамма – пастельные оттенки (белый, бежевый, молочный, лавандовый, светло-голубой, светло-зеленый).

– пастельные оттенки (белый, бежевый, молочный, лавандовый, светло-голубой, светло-зеленый). Мебель – буфеты, комоды (в белых, бежевых, светло-синих, светло-голубых цветах), плетеные столики и кресла.

– буфеты, комоды (в белых, бежевых, светло-синих, светло-голубых цветах), плетеные столики и кресла. Шторы – легкие, часто с цветочным узором.

– легкие, часто с цветочным узором. Напольное покрытие – керамическая плитка или дерево в светлых цветах.

– керамическая плитка или дерево в светлых цветах. Текстиль – светлый. Приветствуется вышивка, кружева, цветочные узоры.

– светлый. Приветствуется вышивка, кружева, цветочные узоры. Декор – статуэтки, рамки из керамики, стекла и фарфора, живые цветы в горшках.

Цветочные мотивы – одна из ярчайших особенностей прованса / Фото vipdivani

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На что обратить внимание

В основе интерьера в стиле прованс – колорит французской провинции, поэтому важными элементами являются цветы и зелень.

Цветы добавляют свежести помещению / Фото Pinterest

Важно разбавлять интерьер акцентами, но избегайте перенасыщения. Подойдут оттенки меда, подсолнуха, дерева, лаванды.

В интерьере обязательно должны быть акценты / Фото Pinterest

Эффект "состаренности" – обязательная составляющая стиля прованс. Она присутствует в каждом предмете и поверхности.

Эффектный прованс в интерьере / Фото Pinterest

Отделка. Обои для прованса не характерны. Стены, как правило, штукатурят или красят. Также используется кирпич, вагонка, доски, натуральный камень.

В провансе не используются обои / Фото domikarkas

Полоток красят и добавляют деревянные балки. Они могут быть белыми или темными.

Деревянные балки – фишка прованса / Фото Pinterest

Пол – деревянный или каменный, но также обязательно с эффектом состаренности.

От интерьера в стиле прованс всегда веет уютом / Фото topdom