Каждая хозяйка хочет, чтобы кухня была максимально удобной и функциональной. Для этого важно правильно ее спланировать.

Многие владельцы делают ошибки еще на этапе подготовки к ремонту. Чего нужно избегать – рассказала дизайнер интерьера из Yaranga Interior Design.

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Типичные ошибки при проектировании кухни

Самостоятельный замер

Замеры должен делать специалист, даже если вы архитектор по образованию. Дизайнер интерьера пояснила, что владельцы не учитывают множество факторов и особенностей помещения. Например, стена никогда не бывает 100% прямой, всегда есть отклонения.

Эргономика

На кухне ящиков и шкафов много не бывает. В этом помещении важно максимально использовать каждый сантиметр пространства.

Рабочий треугольник

Если вы используете кухню по прямому назначению, вы должны всегда следовать правилу рабочего треугольника: холодильник, мойка и варочная поверхность должны, по возможности, образовывать треугольник. При такой конфигурации кухни процесс готовки будет происходить более удобно и комфортно,

– уточнила дизайнер интерьера Анастасия.

Рабочий треугольник – одно из основных условий удобной кухни / Фото design-homes

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Узкая вытяжка

Вытяжка на кухне всегда должна быть шире, чем варочная поверхность. Это необходимо для того, чтобы запахи эффективно удалялись, а шкафы не покрывались жирной пленкой.

Расположение розеток

Не распологайте розетки под посудомоечной машиной, под раковиной или любым другим потенциальным источником затопления. Розетки должны быть сбоку на высоте от 10 см от уровня пола. Есть отдельные мастера, которые рекомендуют запитывать бытовую технику напрямую из автомата без использования "вилки с розеткой" – это грубейшая ошибка,

– добавила Анастасия.

Все цвета радуги

По словам дизайнера интерьера, не следует использовать на кухне яркие цветовые решения. В ином случае – через год-два вам надоест гарнитур. Используйте спокойные оттенки. Их всегда можно разбавить ярким декором.

Кухня в нейтральных тонах – лучшее решение / Фото pinterest