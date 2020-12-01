Якщо у вас в квартирі радянський інтер'єр, а можливості зробити ремонт немає, його можна освіжити за допомогою кількох ідей.

Як перетворити радянський інтер'єр в сучасний, розповідає Нерухомість 24.

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Оздоблення

Якщо у вас радянський паркет, не поспішайте його викидати. Підлогове покриття можна відполірувати, покрити лаком або маслом. Те ж саме стосується стін. Деякі старі шпалери знову в трендах і стильно виглядають. Якщо є пошкодження – поновіть потрібні ділянки, або ж зробіть акцентну стіну.

Меблі

Радянські меблі також можуть отримати нове життя – відреставруйте предмети, які вам подобаються. Деякі меблі можна просто почистити або пофарбувати, на диванах слід змінити оббивку.

Старі меблі може стати акцентом в інтер'єрі / Фото kvartblog

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Стилі

Щоб інтер'єр виглядав цілісно, використовуйте предмети з минулого і сучасні елементи. Знайдіть те, що їх об'єднає. Це може бути загальна палітра. Виберіть один-два відтінки, які стануть об'єднуючою ланкою в приміщенні.

Акцент

У радянському інтер'єрі часто використовувалися килими. Часом в одній кімнаті було кілька штук. Їх можна використовувати по-новому, наприклад, пустити на оббивку м'яких меблів. Так ви отримаєте оригінальний предмет меблів в еклектичному стилі. Також килим можна зробити акцентом, який задасть тон всьому приміщенню.

Старий килим може стати прикрасою інтер'єру / Фото koffkindom

Фотографії

Модні в радянські часи постери і картини можна замінити старими фотографіями. Вони стануть відмінним доповненням інтер'єру і притягнуть погляди ваших гостей. Підберіть для фотографій красиві різні рами: овальні, круглі або прямокутні).