Если у вас в квартире советский интерьер, а возможности сделать ремонт нет, его можно освежить с помощью нескольких идей.

Как превратить советский интерьер в современный, рассказывает Недвижимость 24.

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Отделка

Если у вас советский паркет, не спешите его выбрасывать. Напольное покрытие можно отполировать, покрыть лаком или маслом. То же самое касается стен. Некоторые старые обои снова в трендах и стильно выглядят. Если есть повреждения – обновите нужные участки, или же сделайте акцентную стену.

Мебель

Советская мебель также может получить новую жизнь – отреставрируйте предметы, которые вам нравятся. Некоторую мебель можно просто почистить или покрасить, на диванах следует сменить обивку.

Старая мебель может стать акцентом в интерьере / Фото kvartblog

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Стили

Чтобы интерьер выглядел целостно, используйте предметы из прошлого и современные элементы. Найдите то, что их объединит. Это может быть общая палитра. Выберите один-два оттенка, которые станут объединяющим звеном в помещении.

Акцент

В советском интерьере часто использовались ковры. Порой в одной комнате было несколько штук. Их можно использовать по-новому, например, пустить на обивку мягкой мебели. Так вы получите оригинальный предмет мебели в эклектичном стиле. Также ковер можно сделать акцентом, который задаст тон всему помещению.

Старый ковер может стать украшением интерьера / Фото koffkindom

Фотографии

Модные в советские времена постеры и картины можно заменить старыми фотографиями. Они станут отличным дополнением интерьера и привлекут взгляды ваших гостей. Подберите для фотографий красивые разные рамы: овальные, круглые или прямоугольные).