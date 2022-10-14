Внаслідок ракетних обстрілів ринок оренди Києва обвалився на 25%: що відбувається зараз

Медіана ціна оренди однокімнатної квартири в столиці продовжує зростати. Наразі вона досягла 10 000 гривень. При цьому попит повернувся до показників початку жовтня.

Про це свідчать дані команди iOS-додатку для оренди квартир у Києві bird, пише 24 канал. Яка ситуація із попитом та цінами на столичному ринку нерухомості – читайте далі.

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Кількість орендарів не змінилася

Станом на 13 жовтня кількість шукачів квартир в оренду відновилась майже на 100%, якщо порівнювати з даними до масштабних обстрілів 10 жовтня і повномасштабним вторгненням 24 лютого.



Кількість потенційних орендарів у Києві / Інфографіка bird

Статистика показує, що 10 жовтня кількість запитів на оренду квартир в Києві просіла на 25%. Проте затишшя тривало лише один день і 11 жовтня на ринок повернулися клієнти.

Ціни на 1, 2 та 3-кімнтні квартири у Києві

На початку жовтня медіана ціни за оренду однокімнатної квартири закріпилась на позначці 10 000 гривень. На кінець лютого вона становила 13 000 гривень на місяць.



Середня вартість однокімнатної квартири у Києві / Інфографіка bird

Медіана ціни на оренду двокімнатних квартир виросла на 12,5% – до 16 000 гривень, а ще місяць тому ціна становила 14 500 гривень.

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Середня вартість двокімнатної квартири у Києві / Інфографіка bird

З трикімнатними квартирами подібна ситуація – приріст медіани ціни становить 19%. Зараз таку квартиру можна зняти за 25 000 гривень до 24 лютого подібне житло коштувало 46 100 гривень.



Середня вартість трикімнатної квартири у Києві / Інфографіка bird