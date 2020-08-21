Ремонт на балконе нужно начинать с проекта выполнения строительно-ремонтных работ и расчета сметы.

Необходимо определить последовательность работ и количество строительных материалов, которые понадобятся во время ремонта, рассказывает 24 канал.

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Готовясь к ремонту и учитывая первоначальное состояние балкона, нужно определиться, какой вид ремонта предстоит:

Капитальный – полная замена необходимых деталей, укрепление, утепление и пр.

– полная замена необходимых деталей, укрепление, утепление и пр. Комплексный – влечет за собой отделку близлежащих помещений.

– влечет за собой отделку близлежащих помещений. Косметический – замена отделки пола, потолка, стен и перегородок.

В зависимости от вида ремонта составляется проект работ, смета и расчет необходимых материалов. Их лучше всегда приобретать с запасом.

Обязательно избавьтесь от плесени на балконе, если она есть / Фото balkon4life

Начиная ремонт на балконе, важно соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается любых работ на верхних этажах.

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Пошаговая инструкция

Демонтаж старых покрытий (краски, обшивки), очистка поверхности от грязи. Помещение нужно защитить от влаги – провести гидроизоляцию и герметизацию щелей. Остекление (если требуется). Утепление пола и стен теплоизоляционным материалом. Это может быть полистировл, пенопласт или минеральная вата. Отделочные работы.

Для отделочных работ необходимо правильно подобрать материал. Это могут быть:

Влагостойкий гипсокартон. С его помощью можно создать ровное покрытие для дальнейших работ. Далее можно использовать краску, обои и пр.

МДФ панели. Красивый, но не очень прочный материал. Нуждается в защите от влаги.

Вагонка или фальш-брус. Эти материалы прочны и помогают сохранить тепло. Требуется покрытие лаком или маслом.

Пластиковые панели. Отличный вариант для бюджетного ремонта. Панели легкие и устойчивы к влаге. Из минусов – хрупкость.

Керамическая плитка. Подходящее решение для неостекленного балкона. Плитка долговечна и не боится влаги.

Укладка напольного покрытия, монтаж натяжного потолка (если требуется). Генеральная уборка. Декор, мебель, аксессуары.

​Интересные идеи

Балкон может стать уютной зоной отдыха / Фото planirovkainfo

Живые цветы украсят балкон после ремонта / Фото planirovkainfo

Рабочее место на балконе может быть очень комфортным / Фото blog.allo

Как писал ранее 24 канал, балкон или лоджия в квартире могут служить зоной отдыха, баром, рабочим кабинетом и даже спальней. Все зависит от личных предпочтений и доступного бюджета.