Ремонт на балконе своими руками: пошаговая инструкция
Ремонт на балконе нужно начинать с проекта выполнения строительно-ремонтных работ и расчета сметы.
Необходимо определить последовательность работ и количество строительных материалов, которые понадобятся во время ремонта, рассказывает 24 канал.
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Готовясь к ремонту и учитывая первоначальное состояние балкона, нужно определиться, какой вид ремонта предстоит:
- Капитальный – полная замена необходимых деталей, укрепление, утепление и пр.
- Комплексный – влечет за собой отделку близлежащих помещений.
- Косметический – замена отделки пола, потолка, стен и перегородок.
В зависимости от вида ремонта составляется проект работ, смета и расчет необходимых материалов. Их лучше всегда приобретать с запасом.
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Пошаговая инструкция
- Демонтаж старых покрытий (краски, обшивки), очистка поверхности от грязи.
- Помещение нужно защитить от влаги – провести гидроизоляцию и герметизацию щелей.
- Остекление (если требуется).
- Утепление пола и стен теплоизоляционным материалом. Это может быть полистировл, пенопласт или минеральная вата.
- Отделочные работы.
Для отделочных работ необходимо правильно подобрать материал. Это могут быть:
Влагостойкий гипсокартон. С его помощью можно создать ровное покрытие для дальнейших работ. Далее можно использовать краску, обои и пр.
МДФ панели. Красивый, но не очень прочный материал. Нуждается в защите от влаги.
Вагонка или фальш-брус. Эти материалы прочны и помогают сохранить тепло. Требуется покрытие лаком или маслом.
Пластиковые панели. Отличный вариант для бюджетного ремонта. Панели легкие и устойчивы к влаге. Из минусов – хрупкость.
Керамическая плитка. Подходящее решение для неостекленного балкона. Плитка долговечна и не боится влаги.
- Укладка напольного покрытия, монтаж натяжного потолка (если требуется).
- Генеральная уборка.
- Декор, мебель, аксессуары.
Интересные идеи
Балкон может стать уютной зоной отдыха / Фото planirovkainfo
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Рабочее место на балконе может быть очень комфортным / Фото blog.allo
Как писал ранее 24 канал, балкон или лоджия в квартире могут служить зоной отдыха, баром, рабочим кабинетом и даже спальней. Все зависит от личных предпочтений и доступного бюджета.