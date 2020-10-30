Ремонт без напрягів: як вибрати ідеальну компанію, щоб заощадити час і гроші
Ремонт – процес складний і трудомісткий. Зробити його простим і приємним вдається далеко не всім. Величезною перевагою є залученість, бажання і індивідуальний підхід виробника до кожного споживача.
Лідер ринку фарб ТМ Kolorit на кожному етапі супроводжує клієнта, допомагає, консультує і дозволяє уникнути безлічі помилок під час ремонту, розповідає Нерухомість 24.
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Компанія KoloritБренд лакофарбових матеріалів з 18-річною історією і відомим ім'ям. Багаторазовий переможець у номінаціях "Бренд року", "Вибір України" і "Європейський знак якості".
Kolorit – одна з небагатьох компаній, яка піклується про споживача / Фото Kolorit
Kolorit на кожному етапі використання матеріалів підтримує своїх клієнтів, надаючи інформацію про всі продукти, професійні консультації, допомогу в підборі і потрібні викраси. Безумовно, така допомога не лише полегшує процес ремонту, але і економить час та гроші клієнта.
Нам, як виробнику, дуже важливо мати контакт зі споживачем, отримувати зворотний зв'язок про нашу продукцію, а також зробити так, щоб ремонт ставав максимально зрозумілим і приємним процесом для кожного з наших клієнтів, – відзначили в Kolorit.
Лідер ринку фарб налагодив ідеальну комунікацію зі споживачем, щоб допомогти йому з вибором і використанням продукції. Які ж канали зв'язку існують?
Офіційний сайт Kolorit
Тут ви завжди знайдете:
- актуальну інформацію про всі продукти, інструкцію щодо їх використання, технічні характеристики, а також фільтри для підбору потрібного товару;
- можете скористатися калькулятором розрахунку і визначити, в якому обсязі вам потрібен конкретний продукт;
- можна ознайомитися з палітрами кольорів;
- переглянути матеріали для натхнення;
- почитати практичні поради та дізнатися, як уникнути помилок під час ремонту;
- ознайомитися зі списком магазинів, де можна придбати продукцію Kolorit.
Kolorit надає якісну продукцію і консультації / Фото Kolorit
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Гаряча лінія
Менеджери компанії завжди готові відповісти на будь-які питання про асортимент Kolorit і прийняти швидке замовлення.
Електронна пошта і зворотний зв'язок
Виробник надає кожному споживачеві можливість залишити свої пропозиції або зауваження – відділ якості завжди перебуває на зв'язку і готовий надати зворотний зв'язок.
Професійні консультанти на місцях
Фахівці Kolorit постійно проходять навчання і підвищують свою кваліфікацію для того, щоб надавати консультації на вищому рівні. Вони допомагають індивідуально кожному клієнту з підбором потрібного матеріалу і кольорової гами.
Виїзна консультація
Kolorit продумав сервіс до дрібниць, тому фахівці бренду готові самі приїхати до клієнта і допомогти з вибором необхідного продукту.
Kolorit гарантує якість своєї продукції / Фото Kolorit
Навчання
Компанія відновлює роботу Kolorit Academy, де кожен споживач, майстер-початківець або професіонал може дізнатися все про ЛФМ-продукти, правила їх використання, і навіть перевірити їх на практиці.
Чат-бот
Новий канал зв'язку для клієнтів Kolorit, в якому бренд зібрав все необхідне "у швидкому доступі":
- Повний асортимент продукції Kolorit і швидкий перехід до інструкцій по роботі з матеріалами.
- Актуальний прайс – всі ціни на продукцію можна подивитися в одному місці.
- Зручний пошук всіх точок продажів товарів Kolorit.
- Всі акційні пропозиції, щоб не упустити все найважливіше і цікаве.
Однак на цьому комунікація з клієнтом не закінчується – ТМ Kolorit бере участь в нішевих професійних виставках, щоб клієнти оперативно могли дізнаватися про всі новинки бренду і мали можливість першими їх протестувати.
Бути на зв'язку зі своїм споживачем – обов'язок кожного якісного бренду, тому ТМ Kolorit використовує всі можливості, щоб надавати якісний сервіс і відповідати наданій довірі.
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