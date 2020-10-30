Ремонт – процесс сложный и трудоемкий. Сделать его простым и приятным удается далеко не всем. Огромным преимуществом является вовлеченность, желание и индивидуальный подход производителя к каждому потребителю.

Лидер рынка красок ТМ Kolorit на каждом этапе сопровождает клиента, помогает, консультирует и позволяет избежать множества ошибок во время ремонта, рассказывает Недвижимость 24.

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Компания Kolorit Бренд лакокрасочных материалов с 18-летней историей и известным именем. Многоразовый победитель в номинациях "Бренд года", "Выбор Украины" и "Европейский знак качества".

Kolorit – одна из немногих компаний, которая заботится о потребителе / Фото Kolorit

Kolorit на каждом этапе использования материалов поддерживает своих клиентов, предоставляя информацию обо всех продуктах, профессиональные консультации, помощь в подборе и нужные выкрасы. Безусловно, такая помощь не только облегчает процесс ремонта, но и экономит время и деньги клиента.

Нам, как производителю, очень важно иметь контакт с потребителем, получать обратную связь о нашей продукции, а также сделать так, чтобы ремонт становился максимально понятным и приятным процессом для каждого из наших клиентов, – отметили в Kolorit.

Лидер рынка красок наладил идеальную коммуникацию с потребителем, чтобы помочь ему с выбором и использованием продукции. Какие же каналы связи существуют?

Здесь вы всегда найдете:

актуальную информацию обо всех продуктах, инструкцию по их использованию, технические характеристики, а также фильтры для подбора нужного товара;

можете воспользоваться калькулятором расчета и определить, в каком объеме вам потребуется конкретный продукт;

можно ознакомиться с цветовыми палитрами;

просмотреть материалы для вдохновения;

почитать практические советы и узнать, как избежать ошибок во время ремонта;

ознакомиться со списком магазинов, где можно приобрести продукцию Kolorit.

Kolorit предоставляет качественную продукцию и консультации / Фото Kolorit

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Горячая линия

Менеджеры компании всегда готовы ответить на любые интересующие вопросы об ассортименте Kolorit и принять быстрый заказ.

Электронная почта и обратная связь

Производитель предоставляет каждому потребителю возможность оставить свои предложения или замечания – отдел качества всегда находится на связи и готов предоставить обратную связь.

Kolorit – это материалы для всего спектра малярных работ: от подготовки до финиша на любых поверхностях. Они идеально взаимодействуют друг с другом, делая процесс ремонта легким и удобным.

Профессиональные консультанты на местах

Специалисты Kolorit постоянно проходят обучение и повышают свою квалификацию для того, чтобы предоставлять консультации на высшем уровне. Они помогают индивидуально каждому клиенту с подбором нужного материала и цветовой гаммы.

Выездная консультация

Kolorit продумал сервис до мелочей, поэтому специалисты бренда готовы сами приехать к клиенту и помочь с выбором необходимого продукта.

Kolorit гарантирует качество своей продукции / Фото Kolorit

Обучение

Компания возобновляет работу Kolorit Academy, где каждый потребитель, начинающий мастер или профессионал может узнать все о ЛКМ-продуктах, правилах их использования, и даже проверить их на практике.

Новый канал связи для клиентов Kolorit, в котором бренд собрал все необходимое "в быстром доступе":

Полный ассортимент продукции Kolorit и быстрый переход к инструкциям по работе с материалами.

Kolorit и быстрый переход к инструкциям по работе с материалами. Актуальный прайс – все цены на продукцию можно посмотреть в одном месте.

– все цены на продукцию можно посмотреть в одном месте. Удобный поиск всех точек продаж товаров Kolorit.

товаров Kolorit. Все акционные предложения, чтобы не упустить все самое важное и интересное.

Однако на этом коммуникация с клиентом не заканчивается – ТМ Kolorit участвует в нишевых профессиональных выставках, чтобы клиенты оперативно могли узнавать о всех новинках бренда и имели возможность первыми их протестировать.

Быть на связи со своим потребителем – обязанность каждого качественного бренда, поэтому ТМ Kolorit использует все возможности, чтобы предоставлять качественный сервис и соответствовать оказанному доверию.