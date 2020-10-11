Дитяча кімната – найважливіше для батьків місце у квартирі. Воно повинно бути ідеальним в усіх сенсах.

Починаючи ремонт в дитячій, слід врахувати кілька нюансів, які спростять процес, розповідає 24 канал.

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З чого розпочати

Приміщення

Перше, з чим потрібно визначитися, – кімната, в якій буде дитяча. Вона повинна бути теплою, тому слід продумати додаткові обігрівальні елементи або утеплити приміщення.

Дитяча кімната повинна бути теплою і затишною​ / Фото remontbp

План і кошторис

Перед тим, як починати будь-які роботи, складіть план з переліком необхідного. Також слід підібрати бригаду професіоналів, якій ви довірите ремонт.

Дитячу кімнату можна виконати у будь-якому стилі​ / Фото remontbp

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Безпека

Ремонт у дитячій вимагає максимальної уважності і безпеки. Для цього підберіть якісні і гіпоалергені матеріали, щоб уникнути неприємностей.

Ремонт у дитячій потрібно робити з використанням якісних матеріалів / Фото remontbp

Дизайн

Якщо ви вирішили працювати з дизайнером, виберіть разом з ним стиль, в якому буде виконаний ремонт приміщення, і визначтеся з колірною гамою.

Дизайнер зможе розробити ідеальний проєкт​ / Фото remontbp

Які кольори вибрати

Вибір кольору для дитячої кімнати залежить від віку, статі і переваг дитини. "Гніздечко" для новонароджених оформляють в нейтральній гамі, підлітки, навпаки, вважають за краще яскраві відтінки. Однак, щоб кімната не набридла занадто швидко, рекомендується вибирати спокійні кольори, а контрастними робити певні деталі.

Кімната в спокійних кольорах підійде для будь-якого віку / Фото remontbp

Меблі

Вибір меблів залежить від потреб того, хто там проживатиме. Найчастіше, дитяча ділиться на три зони: робочу (навчальну), ігрову і місце для відпочинку. Тому в кімнаті обов'язково буде ліжко або диван, робочий стіл, полиці або стелажі.

Кімнату можна зонувати за допомогою різного оформлення​ / Фото remontbp