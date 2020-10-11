Детская комната – самое важное для родителей место в квартире. Оно должно быть идеальным во всех смыслах.

Начиная ремонт в детской, следует учесть несколько нюансов, которые упростят процесс, рассказывает 24 канал.

Читайте Лучшие идеи для маленьких квартир: фото

С чего начать

Помещение

Первое, с чем нужно определиться, – комната, в которой будет детская. Она должна быть теплой, поэтому следует продумать дополнительные обогревательные элементы или утеплить помещение.

Детская комната должна быть теплой и уютной / Фото remontbp

План и смета

Перед тем, как начинать какие-либо работы, составьте план с перечнем необходимого. Также следует подобрать бригаду профессионалов, которой вы доверите ремонт.

Детскую комнату можно выполнить в любом стиле / Фото remontbp

​Интересно Что нужно сделать в интерьере квартиры осенью: советы

Безопасность

Ремонт в детской требует максимальной внимательности и безопасности. Для этого подберите качественные и гиппоаллергенные материалы, чтобы избежать неприятностей.

Ремонт в детской нужно делать с использованием качественных материалов / Фото remontbp

Дизайн

Если вы решили работать с дизайнером, выберите вместе с ним стиль, в котором будет выполнен ремонт помещения, и определитесь с цветовой гаммой.

Дизайнер сможет разработать идеальный проект / Фото remontbp

Какие цвета выбрать

Выбор цвета для детской комнаты зависит от возраста, пола и предпочтений ребенка. "Гнездышко" для новорожденных оформляют в нейтральной гамме, подростки, напротив, предпочитают яркие оттенки. Однако, чтобы комната не надоела слишком быстро, рекомендуется выбирать спокойные цвета, а контрастными делать определенные детали.

Комната в спокойных цветах подойдет для любого возраста / Фото remontbp

Мебель

Выбор мебели зависит от потребностей проживающего. Чаще всего, детская делится на три зоны: рабочую (учебную), игровую и место для отдыха. Поэтому в комнате обязательно будет кровать или диван, рабочий стол, полки или стеллажи.

Комнату можно зонировать с помощью разного оформления / Фото remontbp