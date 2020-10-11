Ремонт в детской комнате: с чего начать
Детская комната – самое важное для родителей место в квартире. Оно должно быть идеальным во всех смыслах.
Начиная ремонт в детской, следует учесть несколько нюансов, которые упростят процесс, рассказывает 24 канал.
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С чего начать
Помещение
Первое, с чем нужно определиться, – комната, в которой будет детская. Она должна быть теплой, поэтому следует продумать дополнительные обогревательные элементы или утеплить помещение.
Детская комната должна быть теплой и уютной / Фото remontbp
План и смета
Перед тем, как начинать какие-либо работы, составьте план с перечнем необходимого. Также следует подобрать бригаду профессионалов, которой вы доверите ремонт.
Детскую комнату можно выполнить в любом стиле / Фото remontbp
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Безопасность
Ремонт в детской требует максимальной внимательности и безопасности. Для этого подберите качественные и гиппоаллергенные материалы, чтобы избежать неприятностей.
Ремонт в детской нужно делать с использованием качественных материалов / Фото remontbp
Дизайн
Если вы решили работать с дизайнером, выберите вместе с ним стиль, в котором будет выполнен ремонт помещения, и определитесь с цветовой гаммой.
Дизайнер сможет разработать идеальный проект / Фото remontbp
Какие цвета выбрать
Выбор цвета для детской комнаты зависит от возраста, пола и предпочтений ребенка. "Гнездышко" для новорожденных оформляют в нейтральной гамме, подростки, напротив, предпочитают яркие оттенки. Однако, чтобы комната не надоела слишком быстро, рекомендуется выбирать спокойные цвета, а контрастными делать определенные детали.
Комната в спокойных цветах подойдет для любого возраста / Фото remontbp
Мебель
Выбор мебели зависит от потребностей проживающего. Чаще всего, детская делится на три зоны: рабочую (учебную), игровую и место для отдыха. Поэтому в комнате обязательно будет кровать или диван, рабочий стол, полки или стеллажи.
Комнату можно зонировать с помощью разного оформления / Фото remontbp