Дитяча кімната – місце, яке хочеться зробити ідеальним. Для цього потрібно продумати всі найдрібніші деталі, адже ремонт робиться не на один рік.

Як спланувати дитячу кімнату на виріст, розповіла керівниця дизайн-студії Illiashenko-design Поліна Ільяшенко у своєму Instagram.

Читайте Що впливає на ціну ремонту квартири: названі ключові фактори

Дітки підростають дуже швидко, тому щоб не повертатися до питання ремонту кожних 2-3 роки, а забути років на 10, варто врахувати кілька правил і рішень, – зазначила Ільяшенко.

Основні правила для дитячої на виріст⁣⁣ ⠀ ⁣⁣

Використовуйте нейтральні пастельні тони замість веселих картинок і яскравих кольорів. Це дозволить створити ідеальне тло для будь-яких меблів. Віддавайте перевагу універсальним елементам, які дитина зможе використовувати у будь-якому віці. Йдеться про предмети і меблі у першу чергу. Наприклад, ви можете не ставити відразу письмовий стіл, але продумайте розетки для техніки заздалегідь. Полиці будуть актуальні як для маленької дитини (для зберігання іграшок), так і для школяра (під книги).

Нейтральні відтінки у дитячій підійдуть для дитини будь-якого віку / Фото pinterest

Актуально Скільки коштує ремонт у квартирі: дизайнерка інтер'єру дала відповідь

4. Гардеробна / шафа знадобиться кожній дитині. Використовуйте висувні ящики – вони підійдуть як для іграшок, так і для речей (коли діти стануть старше).

5. Ліжко. Поки дитина маленька, у кімнаті може стояти колиска, пізніше знадобиться велике ліжко. Головне – правильно підібрати матрац. Також пам'ятайте, що навіть на габаритне ліжко можна встановити знімний захист, щоб дитина не впала уві сні. ⠀

Для старшої дитини знадобиться велике ліжко / Фото pinterest

6. Стіл. На сьогоднішній день існують моделі-трансформери, в яких регулюється висота стільниці, сидіння, кут нахилу спинки і т.д. ⁣⁣Таке рішення підійде як для маленької дитини, так і для підлітка.