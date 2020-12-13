Ремонт у квартирі або будинку – процес дорогий, проте його вартість залежить від безлічі нюансів.

Скільки ж коштує ремонт, і як приблизно розуміти, які витрати чекають власника житла, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова в своєму Instagram.

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Скільки коштує ремонт? Перше питання, яке я чую від потенційних клієнтів по телефону, у листуванні або при зустрічі. Люди хочуть відразу знати цифру. І я розумію їх бажання. Тому відповідаю: скільки ви готові витратити на ремонт і комплектацію інтер'єру? Настає пауза… – пояснила Дронова.

Вона зазначила, що на ходу підрахувати вартість ремонту неможливо, адже потрібно розуміти переваги, побажання, можливості та ін. конкретної людини.

За словами дизайнерки інтер'єру, деякі клієнти відразу називають свій бюджет, після цього можна думати, який ремонт можливий.

Але частіше замовники показують картинки ультрасучасного інтер'єру, просять найкращу комплектацію і брендові матеріали, і мріють вміститися в бюджет $500 за м2. Біль клієнта – не потрапити в бюджет, мій біль – сформувати дизайн-проєкт, який задовольнить замовника, – додала вона.

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Вікторія Дронова порекомендувала до зустрічі з дизайнером інтер'єру самостійно підрахувати вартість ремонту.

Що потрібно включити в список

Оздоблення підлоги і стін;

Комплектацію санвузла;

Освітлення в кожній кімнаті;

Електрику (фурнітуру і електроприлади);

Меблі в кожну кімнату;

Декор і текстиль.

Крім того, за її словами, необхідно врахувати вартість послуг по ремонту. Для цього виконроб повинен підрахувати кошторис на роботу і необхідні матеріали.

Тільки після цього власник може зрозуміти, скільки приблизно буде коштувати ремонт, і спробувати або скоротити, або розширити бюджет.