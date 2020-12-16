Детская комната – место, которое хочется сделать идеальным. Для этого нужно продумать все мельчайшие детали, ведь ремонт делается не на один год.

Как спланировать детскую комнату на вырост, рассказала руководитель дизайн-студии Illiashenko-design Полина Ильяшенко в своем Instagram.

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Детки подрастают очень быстро, поэтому чтобы не возвращаться к вопросу ремонта каждых 2-3 года, а забыть лет на 10, стоит учесть ряд правил и решений, – отметила Ильяшенко.

Основные правила для детской на вырост⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀

Используйте нейтральные пастельные тона вместо веселых картинок и ярких цветов. Это позволит создать идеальный фон для любой мебели. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Отдавайте предпочтение универсальным элементам, которые ребенок сможет использовать в любом возрасте. Речь идет о предметах и мебели в первую очередь. Например, вы можете не ставить сразу письменный стол, но продумайте розетки для техники заранее. Полки будут актуальны как для маленького ребенка (для хранения игрушек), так и для школьника (под книги). ⁣

Нейтральные оттенки в детской подойдут для ребенка любого возраста / Фото pinterest

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4. Гардеробная / шкаф понадобится каждому ребенку. Используйте выдвижные ящики – они подойдут как для игрушек, так и для вещей (когда дети станут старше).

5. Кровать. Пока ребенок маленький, в комнате может стоять колыбель, позднее понадобится большая кровать. Главное – правильно подобрать матрас. Также помните, что даже на габаритную кровать можно установить съемную защиту, чтобы ребенок не упал во сне. ⠀

Для ребенка постарше понадобится большая кровать / Фото pinterest

6. Стол. На сегодняшний день существуют модели-трансформеры, в которых регулируется высота столешницы, сиденья, угол наклона спинки и т.д. ⁣⁣Такое решение подойдет как для маленького ребенка, так и для подростка.