Планування кухні: 5 важливих правил для власників

Облаштування і оформлення кухні – дуже важливий етап ремонту квартири, в якому існують особливі правила, яких потрібно дотримуватися.

Що необхідно врахувати, починаючи ремонт кухні, розповіли дизайнери інтер'єру з Yaranga Interior Design.

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Планирование всегда было непростым и очень ответственным делом. Малейший просчет и вот уже шкафчик не влезает. Или еще что похуже,

– зазначила дизайнерка інтер'єру Анастасія.

5 правил для планування кухні мрії

1. Заміри

В першу чергу необхідно зробити максимально точний вимір кімнати, де буде кухонний гарнітур. Спочатку необхідно спланувати кухню і тільки потім під уже готовий проєкт робити ремонт. Важливо: врахуйте, що оздоблювальні матеріали "заберуть" кілька сантиметрів.

2. Правило трикутника

За словами дизайнерки інтер'єру, основою грамотного планування кухні є правило трикутника: холодильник, плита і мийка. Господині нічого не повинно заважати пересуватися між цими предметами.

3. Проходи

Для того щоб вільно пересуватися на кухні, ширина проходів повинна складати 1,2 м. Якщо кухня знаходиться у прохідній кімнаті – 1,8 м.

Правильне планування дозволить створити ідеальну кухню / Фото pinterest

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4. Холодильник у гарнітурі

Дизайнери інтер'єру пояснили, що холодильник слід розміщувати ближче до мийки, ніж до плити. Він може бути звичайним або ж вбудованим. Якщо місце на кухні обмежене, холодильник можна винести у вітальню або передпокій.

Перед ремонтом продумайте все до дрібниць / Фото pinterest

5. Обідня зона

При виділенні площі для обіднього столу і стільців потрібно врахувати, що відстань від стіни до краю столу має бути не менше, ніж 80 см. Стандартна глибина стільця становить 40 – 45 см, а його ширина зазвичай не перевищує 50 см. Для комфортного розташування достатньою буде ширина посадкового місця близько 60 – 65 см,

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.