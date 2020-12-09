Починаючи ремонт у квартирі чи будинку, важливо продумати все до дрібниць. Однак в процесі ми все одно багато про що забуваємо.

Цікаві та корисні поради дала дизайнерка інтер'єру з ніком design_dizart в Instagram.

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Міжкімнатні двері

Скляні двері в інтер'єрі дозволять вам використовувати світло з інших кімнат, якщо у квартирі темний коридор.

Скляні двері додадуть світла / Фото art-mebeli

Плінтус

Плінтус у відтінку підлогового покриття краде висоту приміщення. Плінтус у колір стін допоможе вам візуально збільшити простір.

Підбирайте плінтус під колір стін, це дозволить збільшити кімнату / Фото keramis

Карниз

Якщо ви хочете візуально зробити кімнату більше – пофарбуйте карниз у колір стін.

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Стик

Стики підлог повинні знаходитися на середині товщини дверного отвору. Це дозволить приховати їх від сторонніх очей.

М'які меблі

Вибираючи меблі пам'ятайте, що одне яскраве крісло може оновити весь інтер'єр. Не варто підбирати колір крісла під диван.

Одне крісло здатне змінити весь інтер'єр / Фото artosobinka