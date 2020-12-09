Начиная ремонт в квартире или доме, важно продумать все до мелочей. Однако в процессе мы все равно о многом забываем.

Интересные и полезные советы дал дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart в Instagram.

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Межкомнатные двери

Стеклянные двери в интерьере позволят вам использовать свет из других комнат, если в квартире темный коридор.

Стеклянные двери добавят света / Фото art-mebeli

Плинтус

Плинтус в оттенке напольного покрытия скрадывает высоту помещения. Плинтус в цвет стен поможет вам визуально увеличить пространство.

Подбирайте плинтус в цвет стен, это позволит увеличить комнату / Фото keramis

Карниз

Если вы хотите зрительно сделать комнату больше – покрасьте карниз в цвет стен.

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Стык

Стыки полов должны находиться на середине толщины дверного проема. Это позволит скрыть их от посторонних глаз.

Мягкая мебель

Выбирая мебель помните, что одно яркое кресло может обновить весь интерьер. Не стоит подбирать цвет кресла под диван.

Одно кресло способно изменить весь интерьер / Фото artosobinka