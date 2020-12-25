Планируя ремонт кухни, вы заранее составляете план работ и смету, чтобы не выйти за пределы допустимого бюджета.

На чем не стоит экономить в кухне, рассказывает Недвижимость 24.

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Напольное покрытие

На кухню нужно выбирать прочное, влагостойкое и долговечное покрытие. Например, керамогранит. Если вы хотите ламинат, его можно использовать в обеденной зоне, а в рабочей – керамогранит или плитку. Помните, что на кухне всегда есть брызги жира, воды, разводы, поэтому нужно выбирать материал, который не боится регулярной чистки.

Керамогранит – отличное решение для кухни / Фото planetaplitki

Розетки

Розетки и электрика – важный нюанс, особенно для кухни. Помните, что у вас будет много техники (духовка, варочная поверхность, холодильник, вытяжка, чайник и пр.), для которых нужны дополнительные розетки. Их необходимо продумать до начала ремонта.

Дополнительные розетки нужно продумать заранее / Фото jkunnya

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Фартук

Стена над рабочей поверхностью – место, которое всегда потерпает от пара, брызг, капель во время мойки посуды или приготовления пищи. Фартук должен быть из прочного и влагостойкого материала. Это может быть плитка, керамогранит, закаленное стекло, краску.

Фартук должен быть прочным / Фото trizio

Посудомоечная машина

Посудомоечные машины стали очень востребованным предметом в кухне. Если на этапе ремонта средства ограничены – продумайте место для посудомоечной машины, розетку для нее и возможность подключения к коммуникациям. В любой удобный момент вы сможете докупить нужную технику.