Відразу про все: 5 порад дизайнерки інтер'єру тим, кого чекає ремонт

Ремонт квартири чи будинку – процес непростий. Під час робіт завжди виникає маса питань.

Деякі нюанси слід продумати ще до початку ремонту. Які саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Двері

Скляні міжкімнатні двері дозволяють використовувати світло з інших кімнат. Це відмінний спосіб зробити світлішим передпокій та коридор.

Плінтус

Для того щоб візуально збільшити простір, використовуйте плінтус під колір стін. Якщо ж підібрати плінтус під колір підлоги – він крастиме висоту.

Плінтус під колір стін зробить приміщення більш просторим / Фото pinterest

Карниз

Карнизи під колір стін також візуально зроблять кімнату вище.

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Стик

Стики підлог мають проходити на середині товщини дверного полотна – це необхідно розрахувати до укладання підлоги.

Диван+крісло

Одне яскраве крісло допоможе освіжити весь інтер'єр. Важливо: не підбирайте крісло під колір дивана, це вже неактуально.

Крісло може стати акцентом в інтер'єрі​ / Фото pinterest