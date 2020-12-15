Ремонт всегда отнимает много сил и требует серьезных финансовых вложений. Если же вы решили делать его самостоятельно – без дизайнера – понадобится пошаговая инструкция.

С чего начать ремонтные работы, что нужно учесть, чтобы остаться довольным результатом, рассказала дизайнер интерьера Ольга Бондарь в своем Instagram.

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Пошаговая инструкция для владельцев жилья

Поиск и бронь строительной бригады. Помните, что хороших специалистов иногда можно ждать полгода, так как они могут быть заняты на других объектах. Четкие замеры квартиры. Для этого нужно распечатать план жилья и приобрести электронную рулетку (в идеале). План от большего к локальному. Сделайте разметку всех зон (например, кухня-гостиная-столовая, спальня с гардеробной и ванной), после этого разбейте все на помещения и по каждой комнате распишите список мебели. Расстановка мебели и планировка квартиры. На этом этапе вы должны понимать размеры габаритных предметов, которые будут использоваться.

Например, вы хотите кровать со спальни местом 1800 мм по ширине. Посмотрите несколько конкретных кроватей, тогда вам будет понятнее, какой размер с учетом изголовья и бортиков вам закладывать. 1800 мм – это не размер кровати, – пояснила Бондарь.

Также необходимо проверить все проходы и расстояния.

Используйте одну цветовую гамму / Фото pinterest

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5. Стиль и цветовая гамма. Соберите изображения интерьеров, которые вам нравятся. Помните: вы должны придерживаться одного стиля и одной цветовой палитры. Все должно между собой сочетаться – это позволит сделать интерьер целостным.

6. Подбор предметов в каждую комнату. Выбирайте то, что вам нравится, но помните, что все элементы интерьера должны вписываться в общий стиль.

7. Визуализация. Вы можете воспользоваться программами для планировки или же фотошопом. Также можно заказать профессиональную визуализацию.⠀