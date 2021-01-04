Ремонт в квартире или доме – процесс нелегкий как финансово, так и морально. Поэтому важно учесть все нюансы.

Три совета для тех, кто делает или начинает ремонт, дала дизайнер интерьера Ирина Лысюк в своем Instagram.

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Три совета для тех, кто делает ремонт

1. Упрощайте

Собственное жилье достается большинству людей немалыми усилиями, поэтому, приступая к ремонту, хочется сделать все идеально. Выбирается все самое лучшее: материалы, техника, отделка. Однако, по словам дизайнера, таким образом можно легко переусердствовать.

Поверьте, что слишком – то не здраво. Чем проще – тем лучше. Откажитесь от всего лишнего еще на этапе проектирования. Поверьте, в процессе ремонта, как показывает практика, вы все равно это сделаете, – пояснила Лысюк.

2. Занижайте важность

К ремонту не нужно относиться так, будто он делается на всю жизнь. Дом стоит создавать с легкостью. По словам дизайнера интерьера, надо относиться ко всему проще и получать удовольствие не только от результата, но и от процесса.

Если что-то сняли с производства – найдите замену и не переживайте из-за этого... Снизьте уровень важности и, поверьте, процесс будет легче, а результат станет лучше! – отметила она.

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Начиная ремонт, учтите три правила / Фото forestvrn

3. Найдите компетентных людей

Обязательно подберите хороших специалистов. Так, их услуги стоят дороже, однако оно того стоит. Помните, что переделывать после некомпетентной бригады обойдется значительно дороже.