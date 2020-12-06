Ремонт в квартире и доме: названы новые способы сэкономить
Ремонт в квартире или доме всегда отнимает массу времени и денежных средств. Каждый из нас не раз задумывался о том, какие способы экономии существуют.
На чем можно сэкономить во время ремонтных работ, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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На чем можно сэкономить во время ремонта
- Выбирая квартиру, обращайте внимание на отделку. Если вы приобретаете жилье от застройщика с отделкой, исправления обойдутся вам дешевле, чем в голой бетонной коробке. В старом жилом фонде ремонт будет стоить гораздо дороже.
- Стиль. Скандинавский стиль обойдется значительно дешевле, чем классический.
- Для стен можно выбрать однотонные обои – это бюджетный вариант.
- Натяжной матовый потолок – экономное решение.
- Мебель. Многие эконом-позиции можно выбрать готовые (типа ИКЕА), а не делать под заказ. Так можно прилично сэкономить.
Выбирайте жилье с отделкой – так ремонт обойдется гораздо дешевле / Фото realstroyservice
Интересно Расчет стоимости ремонта: какие пункты нужно учесть
- Если у вас "завалялись" винтажные вещи (стулья, стеллаж) – смело используйте их в интерьере. Это модно и стильно.
- Плитка отечественных производителей обойдется значительно дешевле, чем товар зарубежных брендов.
- Если вы хотите менять входную дверь – замените только внутреннюю панель.
- Детская мебель также может быть из масс-маркета.
- Декоративные элементы присмотрите на AliExpress. Это также позволит существенно сэкономить.
- Помните о распродажах (многие готовы хорошо уступать) и скидках от дизайнеров.
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