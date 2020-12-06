Ремонт в квартире или доме всегда отнимает массу времени и денежных средств. Каждый из нас не раз задумывался о том, какие способы экономии существуют.

На чем можно сэкономить во время ремонтных работ, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram. Читайте Ремонт квартиры своими руками: 6 самых распространенных ошибок На чем можно сэкономить во время ремонта Выбирая квартиру, обращайте внимание на отделку . Если вы приобретаете жилье от застройщика с отделкой, исправления обойдутся вам дешевле, чем в голой бетонной коробке. В старом жилом фонде ремонт будет стоить гораздо дороже.

. Если вы приобретаете жилье от застройщика с отделкой, исправления обойдутся вам дешевле, чем в голой бетонной коробке. В старом жилом фонде ремонт Стиль. Скандинавский стиль обойдется значительно дешевле , чем классический.

Скандинавский стиль , чем классический. Для стен можно выбрать однотонные обои – это бюджетный вариант.

– это бюджетный вариант. Натяжной матовый потолок – экономное решение.

– экономное решение. Мебель. Многие эконом-позиции можно выбрать готовые (типа ИКЕА), а не делать под заказ. Так можно прилично сэкономить. Выбирайте жилье с отделкой – так ремонт обойдется гораздо дешевле / Фото realstroyservice Интересно Расчет стоимости ремонта: какие пункты нужно учесть Если у вас "завалялись" винтажные вещи (стулья, стеллаж) – смело используйте их в интерьере. Это модно и стильно.

(стулья, стеллаж) – смело используйте их в интерьере. Это модно и стильно. Плитка отечественных производителей обойдется значительно дешевле, чем товар зарубежных брендов.

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