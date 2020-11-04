Планируя ремонт в квартире или доме, мы либо занимаемся всем сами, либо нанимаем бригаду рабочих.

Как подготовиться, и что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников, рассказывает Недвижимость 24.

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Материалы

Перед тем как начинать ремонт, необходимо изучить цены и характеристики строительных материалов. Составьте список с ценами – это пригодится вам, когда вы наймете бригаду. Также необходимо понимать, как выглядят те или иные материалы. Это поможет вам сэкономить и приобретать только качественный товар. При покупке обязательно следует проверять целостность упаковки и сертификаты качества.

Перед ремонтом изучите цены и внешний вид материалов / Фото prom-x

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Информация про объект

Перед началом ремонта вам понадобится знать точную площадь жилья и полные замеры. Это необходимо для того, чтобы строители не смогли указать в смете больше квадратов и, соответственно, увеличить стоимость работ. Не забывайте учитывать балконы и лоджии – стоимость работ этих помещений может отличаться от других.

Изучите данные про объект до начала ремонта / Фото pinterest

Расценки

Одним из важнейших вопросов во время ремонта является поиск и выбор строителей. Свяжитесь с несколькими рабочими бригадами и уточните детали об их услугах и стоимости всех работ. Не стоит экономить на рабочих и выбирать самый дешевый вариант – это может говорить об их неквалифицированности. Также желательно увидеть работу выбранной бригады, и только потом заключать детальный договор со строителями.

Изучите цены на рынке ремонтных услуг / Фото prof-kadry