Ремонт квартири або будинку: які витрати не включені до кошторису
Всім відомо, що ремонт житла обходиться в значну суму. Однак є витрати, про які багато хто забуває.
Які витрати не включені до кошторису, розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua в Instagram.
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95% людей дізнаються про це вже тільки в процесі ремонту, – відзначили дизайнери інтер'єру.
Витрати, про які багато хто забуває
- Вивіз сміття. Цей пункт стосується будь-якого житла, але якщо в квартира в старому будинку, де немає ліфта, витрати збільшаться.
- Доставка. Не забувайте до вартості матеріалів, меблів та ін. додати вартість доставки.
- Розвантаження. У вартість доставки розвантаження зазвичай не входить, тому якщо вам потрібна допомога, враховуйте оплату цієї послуги.
Під час ремонту враховуйте додаткові витрати / Фото stroycity
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- Підйом. Досить часто він оплачується навіть дорожче, ніж сама доставка (якщо у будинку немає ліфта).
- Підключення / установка / збірка. Якщо ви можете самостійно провести ці роботи – відмінно, якщо ні – доведеться замовляти підключення обладнання від фахівця фірми (часто це необхідно, щоб була гарантія на товар).
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