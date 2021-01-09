Вибір будівельної бригади, якій можна довірити своє житло і ремонт в ній, – завдання не з простих.

Як не помилитися, і що врахувати в процесі підбору будівельників, розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua на сторінці в Instagram.

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Щоб перевірити якість роботи будівельної бригади, потрібно поїхати на їхній робочий об'єкт. Це нормальна практика, більшість про це знають, – відзначили дизайнери інтер'єру.

На що дивитися при виборі бригади

Подивіться кілька об'єктів. Бажано – на різних етапах оздоблення. Зверніть увагу на стики:

стін з стелею;

підлоги і стін;

плитки з ламінатом;

ванни зі стіною;

кухонної стільниці і стіни.

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Якщо стиків не видно (всюди плінтуса, багети і т.д.) – варто задуматися. Попросіть показати стики на інших об'єктах без всього цього, або запитаєте, як зробити без плінтусів та іншого. Якісна консультація – хороший знак, – уточнили фахівці.

Оцініть стіни – вони повинні бути рівними. Перевірити це можна по вбудованих меблях – якщо є щілини між ними і стіною – значить стіни криві. Перевірте, чи рівно поклали плитку. Якість і акуратність поклейки шпалер. Інструменти. Зверніть увагу на те, чим працюють будівельники. Ставлення до інструментів говорить про те, як вони в цілому ставляться до роботи. Чистота і порядок мають бути на кожному етапі роботи.

Якщо у вас виникнуть питання до бригади – обов'язково ставте їх. Можливо, якесь дивне або незрозуміле для вас рішення було виконано на прохання замовника.