Ремонт квартиры или дома: какие расходы не включены в смету
Всем известно, что ремонт жилья обходится в крупную сумму. Однако есть траты, о которых многие забывают.
Какие расходы не включены в смету, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua в Instagram.
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95% людей узнают об этом уже только в процессе ремонта, – отметили дизайнеры интерьера.
Расходы, о которых многие забывают
- Вывоз мусора. Этот пункт касается любого жилья, но если в квартира в старом доме, где нет лифта, расходы увеличатся.
- Доставка. Не забывайте к стоимости материалов, мебели и пр. прибавить стоимость доставки.
- Разгрузка. В стоимость доставки разгрузка обычно не входит, поэтому если вам потребуется помощь, учитывайте оплату этой услуги.
Во время ремонта учитывайте дополнительные траты / Фото stroycity
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- Подъем. Довольно часто он оплачивается даже дороже, чем сама доставка (если в доме нет лифта).
- Подключение / установка / сборка. Если вы можете самостоятельно провести эти работы – отлично, если нет – придется заказывать подключение оборудования от специалиста фирмы (часто это необходимо, чтобы была гарантия на товар).
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