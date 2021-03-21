Розумна економія під час ремонту квартири: як не помилитися
Ремонт житла – дуже витратна частина бюджету для власників. Тому завжди актуальним питанням є те, як можна заощадити.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
На чому розумно економити під час ремонту у квартирі чи будинку, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Економити на ремонті потрібно з розумом! Часто ціна = якість, тому вибираючи, на чому ви хочете заощадити, вивчіть всі відгуки на цю тему! Наприклад, дешева шпаклівка може зіпсувати всю роботу майстрів і найкрасивішу дорогу фарбу на ній... Найчастіше люди хочуть заощадити на "людській праці", а саме справжні профі допоможуть заощадити без шкоди для якості, адже вони володіють більш повною інформацією,
– зазначила Петайкіна.
Економія під час ремонту: важливі нюанси
Чіткий план
За словами дизайнерки інтер'єру, покроковий план, який схвалили всі члени сім'ї, дозволяє все зробити з першого разу. Тому рекомендується відразу продумати всі нюанси: розстановку меблів, стиль, колір, висоту шафок і інші дрібниці.
Професіонали
Дизайнерка інтер'єру порадила не економити на хорошій будівельній бригаді. Це забезпечить якісний ремонт і дозволить уникнути помилок.
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Інженерні системи
На системах електропостачання, газопостачання, каналізації, водопостачання, опалення та вентиляції економити потрібно вкрай обережно. Це впливає і на безпеку, і на комфорт на сантехніці,
– добавила Анна Петайкина.
На чому можна заощадити
- На інструментах (їх можна не купувати, а взяти напрокат).
- На будівельних матеріалах (підбирайте якісну продукцію не дуже відомих брендів).
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