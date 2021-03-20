Кухня є одним з найважливіших приміщень у квартирі і будинку. Її акцентними позиціями найчастіше виступають стільниця і фартух.

Як правильно підібрати стільницю і фартух, і яких помилок слід уникати, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Навіть, як здається, у такому простому поєднанні, як фартух і стільниця, часто роблять помилки, через які кухня може виглядати "брудно", блякло або навпаки, у візуальному хаосі,

– зазначила Петайкіна.

Що врахувати при підборі стільниці та фартуха

Фартух під колір стільниці

За словами Анни Петайкіної, цей спосіб – найбільш універсальний , однак є багато варіацій. Один з них – використання одного матеріалу для фартуха і стільниці.

, однак є багато варіацій. Один з них – використання одного матеріалу для фартуха і стільниці. Якщо ви вибираєте різні матеріали , важливо підбирати їх в тон. Для цього, купуючи стільницю або плитку для фартуха, необхідно мати при собі зразок.

, важливо підбирати їх в тон. Для цього, купуючи стільницю або плитку для фартуха, необхідно мати при собі зразок. Петайкіна пояснила, що навіть білий колір різних тонів поруч один з одним може виглядати "брудним".

Вибираючи стільницю і фартух, необхідно мати при собі зразок / Фото kuhnyagid

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Фартух під колір фасадів

Ще один класний варіант – поєднання фартуха з фасадами. Добре буде виглядати один колір, але різні фактури. А незвичайний формат плитки (луска, зірочки і т.д.) дозволить створити цікавий візуал,

– додала Анна Петайкіна.

Акцент на фартусі

Фартух можна зробити кольоровим акцентом. Це стане відмінним рішенням для спокійної кухні. Для того щоб яскравий фартух не виглядав "самотньо", використовуйте той самий колір для стільців, текстилю або декору.

Також можна зробити фартух з візерунком. Це теж створить акцент в інтер'єрі.

Фартух з візерунком також стане акцентом в інтер'єрі​ / Фото pinterest