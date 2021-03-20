Як розширити простір у квартирі: названо корисний лайфхак
Якщо у квартирі недостатньо місця, але є лоджія, – це дозволить розширити простір. Такий прийом підійде для кухні, вітальні, дитячої або спальні.
Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Як збільшити приміщення за допомогою лоджії, і які нюанси є у такому рішенні, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Якщо у вас квартира з лоджією, то ви можете збільшити своє житло досить простим способом, об'єднавши простір лоджії з однією з кімнат, якщо це дозволяють у вашому ЖК! Вкрай важливо розуміти, що лоджія і балкон – це два абсолютно різних простори,
– зазначила Морозова.
Балкон і лоджія: у чому різниця
БалконВиступаюча частина кімнати, яка відокремлена від основного приміщення стіною з дверима.
ЛоджияНіша, яка знаходиться безпосередньо всередині фасаду будівлі.
Объединение комнаты с лоджией: минусы
Далеко не у всіх будинках є можливість об'єднати лоджію з кімнатою, є маса нюансів, і потрібно завжди запрошувати фахівців, які підкажуть, можна чи ні, і дадуть чіткі вказівки, як це можна зробити, в залежності від конструктиву самого будинку,
– пояснила дизайнерка інтер'єру.
Вона підкреслила, що якщо робити все на свій страх і ризик, не знаючи нюансів, це може призвести до негативних наслідків, зокрема, обвалу стін.
Крім того, об'єднана лоджія вимагає додаткового утеплення і опалення по стінах, підлозі та стелі.
На лоджії можна зробити зону для хобі або куточок для читання / Фото roomester
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Переваги об'єднаної лоджії
- розширення простору;
- можливість втілити безліч інтер'єрних ідей.
Спальня + лоджія
Дозволяє облаштувати:
- зону для мейк-апу;
- робоче місце;
- зону відпочинку (м'який диван або пуф);
- розмістити вішалку з одягом.
Спальня стане просторішою і комфортнішою за рахунок лоджії / Фото roomester
Вітальня + лоджія
Є можливість зробити:
- робочу зону;
- куточок для читання;
- міні-оранжерею;
- місце для хобі;
- домашній спортзал;
- книжкові полиці.
Кухня + лоджія
Дозволяє:
- розмістити їдальню;
- винести робочу зону в лоджію;
- зробити оригінальний бар;
- розширити стільницю.
На лоджії можна організувати затишну обідню зону / Фото roomester
Дитяча + лоджія
Дає можливість:
- збільшити кімнату;
- розширити зону для ігор;
- зробити робочу зону з письмовим столом;
- облаштувати місце для зберігання дитячих речей (книги, іграшки та ін.);
- розмістити гойдалки для дитини.
За допомогою лоджії можна отримати додатковий простір / Фото roomester
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