Розумна економія під час ремонту квартири: як не помилитися

Ремонт житла – дуже витратна частина бюджету для власників. Тому завжди актуальним питанням є те, як можна заощадити.

На чому розумно економити під час ремонту у квартирі чи будинку, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Економити на ремонті потрібно з розумом! Часто ціна = якість, тому вибираючи, на чому ви хочете заощадити, вивчіть всі відгуки на цю тему! Наприклад, дешева шпаклівка може зіпсувати всю роботу майстрів і найкрасивішу дорогу фарбу на ній... Найчастіше люди хочуть заощадити на "людській праці", а саме справжні профі допоможуть заощадити без шкоди для якості, адже вони володіють більш повною інформацією,

– зазначила Петайкіна.

Економія під час ремонту: важливі нюанси

Чіткий план

За словами дизайнерки інтер'єру, покроковий план, який схвалили всі члени сім'ї, дозволяє все зробити з першого разу. Тому рекомендується відразу продумати всі нюанси: розстановку меблів, стиль, колір, висоту шафок і інші дрібниці.

Професіонали

Дизайнерка інтер'єру порадила не економити на хорошій будівельній бригаді. Це забезпечить якісний ремонт і дозволить уникнути помилок.

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Інженерні системи

На системах електропостачання, газопостачання, каналізації, водопостачання, опалення та вентиляції економити потрібно вкрай обережно. Це впливає і на безпеку, і на комфорт на сантехніці,

– добавила Анна Петайкина.

На чому можна заощадити